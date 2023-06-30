日圓跌不休 下探146價位

美、歐、英三大央行 28日都說將升息，只有日本 銀行（央行）未鬆口要緊縮貨幣 政策，與其他先進央行的政策分歧擴大，日圓兌美元29日盤中貶至七個月低點，逼近去年觸發當局干預匯市的145日圓價位。專家認為，若日圓這次貶破145日圓，當局可能採取觀望態度，使日圓貶至146日圓以下。

美、歐、英、日央行總裁27日在歐洲央行（ECB）的年度央行論壇同台，美國聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行總裁拉加德、英國央行總裁貝利都表示升息還沒結束，只有日銀總裁植田和男表示，距離通膨持續達成2%、伴隨薪資成長的目標還有「一些路要走」。

同時，美國第1季經濟成長率獲上修至2%，上周初領失業救濟金減少2.6萬人，經季節調整後降至23.9萬人，顯示勞動市場依然強勁，市場預期Fed今年再升2碼的機率超過50%，使美日貨幣政策益加分歧。

美元指數29日盤中揚升0.4%至103.313，日圓兌美元匯價29日盤中貶值0.3%至144.85日圓兌1美元，為七個月最低，進逼去年觸發日本財金當局干預匯市的145日圓價位。日本財相鈴木俊一29日再次警告，正更密切關注匯市，不會排除回應匯市過度波動的任何選項，但日圓匯價依然疲弱不振。

分析師表示，日本政府這次可能放手讓日圓貶破145日圓，因為日本經濟正全力從新冠疫情的衝擊中復甦，準備利用日圓疲軟的時機獲益。法國巴黎銀行經濟學家河野龍太郎說，由於今年日本重啟經濟已取得進展，汽車業的供應瓶頸也有所緩解，日本可望透過入境旅客消費和商品出口，比去年更能感受到日圓貶值帶來的益處。

技術線型顯示日圓貶向145價位的壓力沉重，但匯市交易員也預期日本當局不會出手干預，因為官員表示日圓貶值速度的重要性高於價位，若日圓貶破145，接下來可能跌至146.11日圓。

美國銀行更下修日圓匯價預估，認為日圓第3季將貶到147日圓，第4季則貶至145日圓。美銀策略師山田修輔和德瓦利爾等人指出，若Fed到明年都沒有降息，受利差影響的日圓可能貶到160日圓價位。雖然美銀估Fed將在明年5月開始降息，但美國通膨放緩和貨幣寬鬆時機仍有很高的不確定性。