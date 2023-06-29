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瑞銀集團將砍瑞信2萬員工

財經新聞組／綜合報導
瑞銀集團擬下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力。（美聯社）
瑞銀集團擬下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力。（美聯社）

彭博新聞報導，瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力，以目前多達4.5萬員工來算，等於超過兩萬人都將飯碗不保，倫敦、紐約和亞洲部分地區的投銀部門首當其衝。

消息人士透露，瑞信員工被告知今年會進行三波裁員，第一波可能在7月底前，另外兩波暫定於9月和10月進行。

收購瑞信的交易完成後，瑞銀員工總數達到約12萬人。瑞銀已表示，計畫未來幾年節省約60億美元的人事成本。兩位知情人士透露，瑞銀計畫最終將員工總數減少約30%，相當於35000人。

瑞銀在收購初期就曾明白表示，打算大幅縮編瑞信投銀部門。2021年避險基金Archegos資本管理爆倉醜聞，導致瑞信重虧55億美元，問題就出在該部門。

知情人士說，瑞銀原本計畫保留業績前20%的交易員，特別是專精科技、媒體和電信業的銀行家，但許多頂尖者已經離職或被競爭對手挖走。德意志銀行、Jefferies Financial Group、富國銀行等金融機構，近幾個月都在爭搶瑞信員工。

兩位消息人士透露，雖然許多人已經離開，但瑞銀仍希望保留瑞信大部分私人銀行家。在亞太地區，知情人士向彭博新聞透露，瑞銀計劃保留數百名瑞信私人銀行家，員額超過1,200多人。報導指出，瑞信在新加坡的一些私人銀行家，最快下個月調往瑞銀在新加坡的旗艦辦公室，這是合併逐步成形的第一批具體跡象。

其中一位知情人士稱，至少短期內，瑞銀需要慰留負責管理富人客戶的結構性貸款和股票衍生品交易的瑞信員工。

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