瑞銀集團將砍瑞信2萬員工

瑞銀集團擬下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力。（美聯社）

彭博新聞報導，瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力，以目前多達4.5萬員工來算，等於超過兩萬人都將飯碗不保，倫敦、紐約和亞洲部分地區的投銀部門首當其衝。

消息人士透露，瑞信員工被告知今年會進行三波裁員 ，第一波可能在7月底前，另外兩波暫定於9月和10月進行。

收購瑞信的交易完成後，瑞銀員工總數達到約12萬人。瑞銀已表示，計畫未來幾年節省約60億美元的人事成本。兩位知情人士透露，瑞銀計畫最終將員工總數減少約30%，相當於35000人。

瑞銀在收購初期就曾明白表示，打算大幅縮編瑞信投銀部門。2021年避險基金Archegos資本管理爆倉醜聞，導致瑞信重虧55億美元，問題就出在該部門。

知情人士說，瑞銀原本計畫保留業績前20%的交易員，特別是專精科技、媒體和電信業的銀行家，但許多頂尖者已經離職或被競爭對手挖走。德意志銀行、Jefferies Financial Group、富國銀行等金融機構，近幾個月都在爭搶瑞信員工。

兩位消息人士透露，雖然許多人已經離開，但瑞銀仍希望保留瑞信大部分私人銀行家。在亞太地區，知情人士向彭博新聞透露，瑞銀計劃保留數百名瑞信私人銀行家，員額超過1,200多人。報導指出，瑞信在新加坡 的一些私人銀行家，最快下個月調往瑞銀在新加坡的旗艦辦公室，這是合併逐步成形的第一批具體跡象。

其中一位知情人士稱，至少短期內，瑞銀需要慰留負責管理富人客戶的結構性貸款 和股票衍生品交易的瑞信員工。