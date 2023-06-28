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運用成果太驚艷…AI浪潮再發燒 科技圈憂心：不該由幾家公司獨霸

中央社／多倫多27日綜合外電報導
人工智慧（AI）掀起的革命仍在持續，但必須審慎運用AI的跡象也一一浮現。（路透）
人工智慧（AI）掀起的革命仍在持續，但必須審慎運用AI的跡象也一一浮現。（路透）

令人驚艷的聊天機器人ChatGPT推出幾個月後，人工智慧（AI）掀起的革命仍在持續，但必須審慎運用AI的跡象也一一浮現，尤其在不該讓一兩家公司獨霸這點上更是受到重視。

總部設在美國舊金山的開發商OpenAI先前發表了能夠作詞寫詩的應用程式ChatGPT，時間點對科技業來說正是時候，因為當時美國科技業巨擘裁員數千人，且加密貨幣平台破產也導致新創產業面臨融資寒冬。

不過，在北美科技大會Collision於加拿大多倫多舉行3天會議期間，許多新創公司及其支持者聽到的是各界對AI的疑慮。

亞馬遜雲端運算服務（AWS）是全球最大的雲端服務公司，可望在這波AI浪潮中獲得巨大的收穫。AWS執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）說：「在10公里的比賽中，我們跑了大約3步。…但問題是，這些跑者要跑去哪？賽道是什麼樣子？誰在看比賽？」

微軟（Microsoft）投資OpenAI數十億美元，引發科技業一場關於AI的軍備大戰，谷歌（Google）隨後也加強發表AI產品的力道，促使各家科技公司火速推出新功能。

風險投資公司Radical Ventures投入鉅資在AI領域，公司共同創辦人賈可布斯（Jordan Jacobs）說：「跟很多事情一樣，我們認為AI在短時間內被過度炒作，但從長期來看卻是被低估了。」

賈可布斯表示，「但AI的不同之處在於，一旦部署下去，它就會變得愈來愈好」，這意味著排名第2的公司確實不利。

他提到，個人電腦、智慧型手機出現時，情況並非如此，當時等待技術純熟的公司，例如蘋果，才是獲得勝利的公司。

率先問世的好處，似乎讓OpenAI及其強大的支持者微軟居於主導的地位。

但AWS的塞利普斯基和其他人都警告說，不要把籌碼都押在同一家大公司，尤其AI是一項需要大量數據和運算能力的技術。

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