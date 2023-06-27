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油價大跌逾2% 金價由紅翻黑 因難甩升息陰影

編譯葉亭均／綜合外電
國際原油價格27日收盤重挫逾2%。(路透)
國際原油價格27日收盤重挫逾2%。(路透)

國際原油價格周二（27日）收盤重挫逾2%，市場難以擺脫對升息將拖累全球經濟成長的擔憂；金價下跌，美國消費者信心指數躍升，引發對全球貨幣政策緊縮將有必要持續更久的預期。

油價跌逾2% 西德州原油跌落至68美元之下

布蘭特原油8月期貨結算價下跌1.92美元，跌幅2.6%，報每桶72.26美元；西德州原油8月期貨下跌1.67美元，跌幅2.4%，報每桶67.70美元。

這兩大合約自5月初以來，大多在10美元的區間內震盪。Oanda分析師Craig Erlam表示，價格主要受「不斷變化的利率預期」影響。

歐洲央行總裁拉加德周二表示，頑固的高通膨將使得央行避免宣布結束升息。升息會對經濟活動和石油需求造成壓力。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn說：「儘管對歐洲經濟放緩感到擔憂，但他們將在利率上盡全力，這帶來下行壓力。」

美國消費者信心6月升至近一年半以來的最高，因對勞動力市場重新感到樂觀。

布蘭特原油的六個月逆價差（即近月合約價格高於遠月合約）觸及12月以來最低，基本接近正值，顯示對供應短缺的擔憂在消退。

兩個月價差的處於輕微正價差，即遠月合約價格高於近月合約，顯示交易商正在消化市場供應略微過剩。

同時，市場已經擺脫了周末俄羅斯瓦格納傭兵集團流產兵變的影響，俄羅斯石油裝載仍然按計劃進行。

金價由紅翻黑

現貨黃金價格跌0.6%，至每英兩1,911.53美元；美國黃金期貨下跌0.5%，結算價報每英兩1,923.80美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，金市不喜歡6月消費者信心指數上升至近一年半高點的數據新消息，「更好的經濟數據會推動聯準會緊縮政策的預期，也應該會推高美國公債殖利率」。

指標10年期美債殖利率上揚，使不孳息黃金的吸引力下降。

金價本月已經下跌約2.6%，如果維持跌幅，月線勢必連續第二個月收黑。

現貨銀上漲0.1%，至每英兩22.79美元；白金下跌0.2%，至每英兩922.78美元，鈀金跌0.6%，至每英兩1,297.89美元。

殖利率 金價 升息

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