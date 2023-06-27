打擊漂綠 ESG全球申報標準出爐

ESG投資的第一個全球申報標準26日公布，將讓各地企業能揭露一致的氣候和永續資訊，為重大的里程碑。（路透）

國際永續準則委員會」(ISSB) 26日公布環境、社會及治理（ESG）的投資 準則，這是ESG歷來第一套全球申報標準，將影響企業在財報揭露的資訊，包括揭露氣候變遷 如何影響業務，也藉此防止企業「漂綠」。

彭博資訊報導，ISSB發布的這個自願性架構，會影響企業財報涵蓋的資訊，使其更能反映ESG風險。換言之，這套由20集團（G20）支持的新全球規則，另一目的是在幫助監管機構打擊洗綠行為，因此，企業將面臨更大的壓力，被要求揭露氣候變遷如何影響其業務。

ISSB副主席洛伊德表示，至目前為止缺乏一個全球性的ESG申報架構，這為企業和投資人帶來「非常混亂的局面」。有了這套新標準，「投資人可以確信，在比較公司做出投資決策時，是根據相同的對照基準進行」。

路透報導，各大企業可從明年開始採用這個ISSB架構，意味著投資人可在2025年看到第一份使用ISSB標準的報告。ISSB主席法柏表示，是否強制要求上市公司適用這些標準，將由各個國家自行決定。他並表示，加拿大、英國、日本、新加坡 、尼日利亞、智利、馬來西亞、巴西、埃及、肯亞和南非正在考慮使用這套新規則。世界經濟論壇（WEF）也已同意向ISSB定期報告各企業採納ISSB標準的進展。

這套新標準象徵著多年來的努力成果，聯合國的附屬團隊2004年首次提出ESG一詞，在接下來數年，監管當局多未採取行動，但愈來愈多的金融商品和活動被貼上ESG標籤，最終催生出數兆美元的生意。

ESG產品錯誤標示的「漂綠」行徑，已成普遍憂慮，近年來，歐洲、美國、亞洲當局努力讓市場恢復秩序。歐盟的行動最為積極，不僅建立一個永續分類法，並率先向投資人公布了ESG守則。如今歐洲當局還將對公司祭出新規定。

美國證管會（SEC）也研擬要求業者申報碳足跡，包括公布絕對排放量(absolute emissions)，但遭逢摩根大通、埃克森美孚、雪佛龍、高盛集團等的反對。