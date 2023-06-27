全球能源占比 化石燃料連霸

各類燃料發電量占比。(資料來源：能源協會)

備受能源產業重視的「能源統計資料」（Statistical Review of World Energy）指出，去年全球能源總需求成長1％，其中再生能源持續顯著成長，但化石燃料仍占供給量82％之多，主導地位絲毫不受動搖。

能源協會（EI）26日在報告中指出，2022年再生能源發電容量合計新增266百萬瓩（GW），其中太陽能和風電成長創新高，但大部分能源需求仍靠石油 、天然氣 和煤製品滿足。

能源協會會長達文波（Juliet Davenport）說：「儘管風能和太陽能繼續強勁增長，但整體全球能源相關溫室氣體排放再度增加。」「我們仍然偏離《巴黎協定》所要求的方向。」

根據這份報告，全球初級能源需求成長約1％，比前一年的5.5％緩和，但需求仍比2019年新冠肺炎疫情 前高出約3％。

歐洲以外，世界各地能源消耗都增加，包括東歐地區。

再生能源（不包括水力發電）占全球能源消耗的比率為7.5％，比上一年高出約1％，但化石燃料在全球能源消耗的占比仍維持在82％。

全球總發電量增加2.3％，比前一年減緩。

風能和太陽能發電的占比創新高，達到發電總量的12％，再次超過核能（下降了4.4％），並滿足84%電力淨成長的需求。煤炭在發電量的占比仍高居35.4%左右。

石油消耗量日增290萬桶，達到9,730萬桶，增幅比前一年減緩。與2019年疫情前相比，石油消耗量少了0.7％。至於天然氣需求下降3％，仍占初級能源消耗24％，略低於去年。

液化天然氣（LNG）產量成長5％至5,420億立方米，增速和去年數據相近，其中大部分成長來自北美和亞太地區。日本取代中國大陸，成為全球最大LNG進口國。

若不計水力發電，再生能源成長速度略微減緩至14％，但太陽能和風能發電容量增量仍然創下266GW的歷史新高，其中太陽能發電占最大部分。

這份年度報告是能源業的評估基準，這次首度由能源協會和KPMG和Kearny共同發表，他們接手1950年代以來一直由英國石油公司（BP）所編撰的報告。