助日圓止貶回升？日銀理事呼籲提早討論調整YCC

日圓匯率近來面臨新一波貶值壓力，因投資人聚焦日銀的超鴿派立場。（路透）

根據日銀（央行 ）今天公布的6月會議意見摘要，日銀一位決策官員呼籲調整央行頗具爭議性的殖利率 曲線控制（YCC）政策。這顯示日銀的超寬鬆貨幣 政策可能面臨十字路口。另外，日本負責貨幣事務的官員神田真人警告說，日圓近期的波動太劇烈，政府將回應匯市任何過度的波動。

雖然分析師認為，上述溝通內容僅反映日銀理事會的少數觀點，但投資人正關注近期是否會出現類似說法，這可能預示政策轉向。

日銀一位理事的談話被記錄在6月的會議意見摘要中，他說：「日銀應暫時維持貨幣寬鬆的整體架構。儘管如次，調整殖利率曲線控制的做法應該要在早期階段被討論，考量到有必要在未來退出當前貨幣政策的階段時，防止出現大幅度利率波動。

這是日銀摘要中首度顯示出有理事明確提到有必要及早討論調整殖利率曲線控制，有別於日銀總裁植田和男排除任何立即調整政策的說法。

日銀在發表意見摘要之際，日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人今天對日圓貶值加強口頭干預，向市場發出政府可能會出手干預以便緩和貶勢的訊號。當他被記者問到干預匯市的機率時，他表示不排除任何選項，還強調政府聚焦日圓升貶的速度，而非只是價位。

在日銀公布摘要後，日圓26日盤中升值0.3%至143.27日圓，不過，距離上周五觸及的143.87日圓兌1美元的七個多月低點相差不遠。

三菱日聯證券首席貨幣策略師上野大松表示：「雖然一位成員呼籲調整殖利率曲線控制政策，我們仍必須觀察包括植田和男在內的其他成員是否跟進，讓它成為大動作。」

根據殖利率曲線控制政策，日銀導引短期利率維持在負0.1%，10年期公債殖利率維持在零左右，以便達到2%通膨率目標。

近幾周，日圓匯率再度面臨新一波貶值壓力，因投資人聚焦日銀的超鴿派立場和其他國家央行鷹派立場的差異。

一些市場觀察人士押注日銀最快在7月調整殖利率曲線控制政策，例如放寬10年期公債殖利率目標的容忍區間，藉此來因應由日銀大規模收購債券所造成的市場扭曲情況。