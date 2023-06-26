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再生能源去年大幅成長 化石燃料主導需求地位未受動搖

編譯劉忠勇／綜合外電
石油、天然氣和煤製品仍滿足大部分能源需求。（路透）
石油、天然氣和煤製品仍滿足大部分能源需求。（路透）

備受能源產業重視的「能源統計資料」（Statistical Review of World Energy）指出，去年全球能源需求成長1％，再生能源持續顯著成長，但占供給量82％的化石燃料的主導地位絲毫不受動搖。

去年俄羅斯侵略烏克蘭引發能源市場動盪，導致歐洲和亞洲的燃氣和煤價格創下歷史新高。

報告指出，去年再生能源發電容量合計新增 266 百萬瓩（GW），其中太陽能和風電成長創新高，但石油天然氣和煤製品仍滿足大部分能源需求。

能源協會會長達文波（Juliet Davenport）說：「儘管風能和太陽能繼續強勁增長，但整體全球能源相關溫室氣體排放再度增加。」「我們仍然偏離《巴黎協定》所要求的方向。」

這份年度報告是能源業的評估基準，這次首度由能源協會和KPMG和Kearny共同發表，他們接手1950年代以來一直由英國石油公司（BP）所編撰的報告。

科學家表示，要實現巴黎協定的目標，即讓氣溫不超過工業化時期前2°C的水準，全球溫室氣體排放量到2030年需要從2019年水準減少約43%。

以下是報告的重點摘錄：

能源消耗

--全球初級能源需求成長約1％，比前一年的5.5％緩和，但需求仍比2019年新冠肺炎疫情前高出約3％。

--除歐洲外，世界各地的能源消耗都增加，包括東歐地區。

--再生能源（不包括水力發電）占全球能源消耗的比率為7.5％，比上一年高出約1％。

--化石燃料在全球能源消耗中的仍維持在82％。

--發電量增加2.3％，比前一年減緩。風能和太陽能發電的占比創新高，達到發電總量的12％，再次超過核能（下降了4.4％），並滿足84%電力淨成長的需求。

石油

--石油消耗量日增290萬桶，達到9,730萬桶/日，增幅比前一年減緩。與2019年疫情前相比，石油消耗量少了0.7％。

天然氣

--歐洲和亞洲天然氣價格創新高之際，全球天然氣需求下降3％，仍占初級能源消耗24％，略低於去年；天然氣生產量持穩。

--液化天然氣（LNG）產量成長5％至5420億立方米，增速和去年相近，其中大部分成長來自北美和亞太地區。

--日本取代中國，成為全球最大的液化天然氣進口國。

再生能源

--不計水力發電，再生能源成長略微減緩至14％，但太陽能和風能發電容量增量仍然創下了266 GW的歷史新高，其中太陽能發電占最大部分。

--中國增加了最多的太陽能和風能發電容量。

天然氣 石油 疫情

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