東證表現最佳股票 這家日本晶片設計商搭上AI浪潮

Socionext上市後股價表現。 （取材自彭博）

日本晶片 設計公司索思未來（Socionext）正好搭上人工智慧（AI）浪潮，去年10月首次公開發行股票（IPO）以來股價已翻漲四倍，也成為今年東證股價指數（Topix）表現最佳的個股。

Socionext今年上漲超過245％，市值達到9,570億日圓（約67億美元）。這波漲勢部分受到全球AI半導體股大漲的帶動，尤其輝達 （Nvidia）5月公布令人驚豔的業績展望。

Socionext創立於2015年，由富士通半導體和Panasonic旗下的系統晶片事業合併而成，為消費者、汽車和工業領域的客戶開發客製化晶片模組。

岡三證券策略師大下莉奈說：「這算是唯一一家負責客製化系統晶片的日本上市公司。她指出，Socionext只有在接單後才開發並生產晶片，營運模式跟輝達和超微（AMD）不同。

Socionext為客戶開發專用的消費、車用、工業用晶片。企業客戶採用專用晶片已蔚為趨勢，而智原科技、世芯、創意電子都是Socionext的競爭對手。

據早先報導，除日廠外，Socionext有六成產品委由台灣業者代工，台積電 和聯電均為其供應商，去年宣布和台積電合作開發5奈米車用晶片。