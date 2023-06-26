馬斯克、查克柏格鐵籠決鬥 恐成真

馬斯克說，與查克柏格的決鬥賽事有可能真的舉行。（路透）

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克 在推特 上表示，他與Meta執行長查克柏格 的鐵籠決鬥「有可能真的」舉行。業界預測，若這場決鬥成真，有望帶進超過10億美元的付費觀賞營收。

綜合彭博資訊、CNBC及Business Insider的報導，在馬斯克日前約戰查克柏格「鐵籠格鬥」、查克柏格回嗆「給我地點」後，馬斯克24日在推特群聊服務Space中，接受彭博記者萬斯訪問Space服務的崛起時，被問到的第一個問題就是和查克柏格之間的潛在決鬥。

馬斯克說：「我還沒有開始訓練，如果這場格鬥舉行，我將展開訓練。」「我會根據需求投入時間，而我通常不必跟人打架。」

鐵籠格鬥涉及好幾種武藝運動，包括查克柏格喜歡的巴西柔術，還有踢拳道、泰拳、摔跤以及拳擊，現在還不清楚馬斯克打算用哪一種。

雖然他身高比查克柏格還高，體重也更重，但許多觀察家都認為馬斯克缺乏練武經驗，看好查克柏格會勝出。

馬斯克提議的決鬥地點是在「拉斯維加斯八角籠」（Vegas Octagon）。UFC執行長懷特用電話和兩人談了一個半小時。他說，查克柏格先問：「他（馬斯克）認真？」當懷特為此事聯絡馬斯克時，馬斯克則回應：「沒錯，我非常認真。」

懷特說，他已在「初期規劃」要怎麼安排這場決鬥，「這將是全球史上規模最大的決鬥，勝過以往舉辦過的賽事。」「將打破按次收視付費的所有紀錄。」