FT：央行通膨大作戰進入痛苦新階段

全球各大央行對抗通膨之戰正進入「痛苦」的新階段。（路透）

英國金融時報（FT）報導，全球各大央行 對抗通膨之戰正進入「痛苦」的新階段。經濟學者警告，達成2%目標的代價將是經濟衰退。

大部分國家的整體通膨率從去年秋季就開始大幅下降，但核心通膨率仍位於或接近多年來高點，令各界擔憂央行將難以在不致陷入衰退的前提下達成通膨目標。

英格蘭銀行問題尤其嚴峻；由於5月英國核心通膨率衝到7.1%，22日一舉升息 2碼。

美國4月個人消費支出（PCE）核心平減指數年升5.3%，歐元區核心通膨率也黏著在5%附近，因此美、歐央行上周動作較小。歐洲央行（ECB）升息1碼，美國聯準會（Fed）並未升息，但兩大央行都強調通膨並未被擊敗，並暗示將進一步升息。

法國巴黎銀行首席美國經濟學者李嘉唐納表示，「通膨要再次大幅下降，將更加困難；需要承受更多痛苦，包括下半年可能出現經濟衰退」。

阿波羅全球管理公司首席經濟學者史洛克指出，「使通膨降到2%的唯一方法，就是壓縮需求，並使經濟活動大幅減緩」。

德國聯邦銀行總裁納吉爾警告，通膨是「極為貪婪的怪獸」，停止升息將是「頭號錯誤」。

目前市場預期今年利率頂峰為5.25-5.5%，比月初時的預估高出1碼；投資人並預期ECB將於7月及9月各升息1碼。

但一些交易商仍質疑央行的決心。美國銀行（BofA）對81位債市經理人的訪調顯示，60%的受訪者認為各央行為避免經濟衰退，將接受2-3%的通膨率，只有略高於25%的受訪者認為央行為了使通膨率更低，不惜以引發衰退為代價。

一些經濟學者認為核心通膨率不久後也將下降。義大利 忠利保險公司經濟學者沃柏格針對歐元區的情況表示，生產者物價升幅幾乎為0，將會使核心通膨下降。

但ECB執行理事施納貝爾表示，消除通膨仍「充滿風險」，並表示央行必須「寧可多做，不要少做」。