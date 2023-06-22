我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

東南亞成衣與製鞋業者出口下滑 專家警告展望黯淡

編譯葉亭均／綜合外電
越南成衣廠勞工正在工作中。（路透）
越南成衣廠勞工正在工作中。（路透）

東南亞的主要服飾和鞋類生產商今年對美貿易量下滑，反映高通膨促使消費者削減預算帶來影響。產業觀察人士和專家警告說，未來展望更加黯淡。

根據日經亞洲對美國最新海關數據的分析，今年頭四個月，柬埔寨、孟加拉國、緬甸和越南製造商的服飾和鞋類外銷額下滑20%至30%。

此外，東南亞對歐盟的同類項目出口也開始減緩，孟加拉對歐洲的紡織品出口萎縮3%，柬埔寨的出口則略微下滑。至於越南，對歐盟紡織品出口成長約20%，緬甸則有個位數成長，然新公布的4月數據與前月相比，出貨量大幅下滑。

近期的下滑趨勢，逆轉了東南亞在疫情後對歐美市場出貨強勁反彈的情勢。

根據海關數據，高度仰賴紡織、鞋類與旅遊用品的柬埔寨今年頭四個月出口整體下滑30%。柬埔寨紡織品、服飾、鞋類與旅遊用品協會秘書長盧健（Ken Loo，音譯）表示，通膨與俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟影響，是出口下滑的原因，這股從去年就展開的下滑趨勢可能會延續整個2023年。

在孟加拉，成衣廠主管烏丁表示，訂單減少，許多工廠並未產能全開，這代表勞工的工時減少，無法靠加班來拉高薪資，「這已經持續幾個月，我認為訂單減少是因為許多零售業者仍在清庫存。」

烏丁對年底前的展望看法審慎，「目前有相當大量不確定性，我們都在觀望年底前情勢的演變」。

德拉瓦大學時裝與紡織研究系副教授陸聖（Sheng Lu）表示，服飾企業面臨甚具挑戰的採購環境，此時通膨侵蝕消費者預算，家庭優先考慮生活支出而不是非必需品支出。他說：「許多美國時裝企業面臨需求萎縮，選擇削減採購訂單並減少庫存，這導致貿易量下滑。」此外，在品牌開始規劃2025年春季商品之際，不確定性增添了壓力。

幾大品牌近月來已陸續裁員。例如Gap在4月宣布第二輪裁員裁撤約1,800 人，H&M去年11月裁員1,500 人。

東南亞 裁員 越南

上一則

中新能源車 優惠稅率展延至2027年底 估計4年減稅5200億

延伸閱讀

鮑爾國會演說 ：離通膨2%還很遙遠 今年可能再升息

鮑爾國會演說 ：離通膨2%還很遙遠 今年可能再升息
義大利麵飆漲 挨轟貪婪通膨

義大利麵飆漲 挨轟貪婪通膨
鮑爾國會講稿：仍需進一步升息、打通膨是長期抗戰

鮑爾國會講稿：仍需進一步升息、打通膨是長期抗戰
專家：搜尋泰坦號面臨龐大挑戰 成功率微乎其微

專家：搜尋泰坦號面臨龐大挑戰 成功率微乎其微

熱門新聞

美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

2023-06-17 15:41
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

2023-06-17 14:05
黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。（美聯社）

美國通膨觸頂了嗎？華爾街預測最快「這時」經濟衰退

2023-06-17 07:13
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18
馬斯克將與LVMH執行長阿諾特在法國巴黎科技展的場邊共進午餐。（路透）

地表最有錢2富豪碰面 馬斯克將與阿諾特共進午餐 地點曝光

2023-06-16 08:53

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費