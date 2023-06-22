全球補貼晶片製造衝千億美元

全球晶片 製造商正掀起一股在世界各地的建廠熱潮，彭博資訊統計，美國、歐盟、日本與印度都已經承諾提供合計逾1000億美元補貼，以吸引業者進駐，使晶片製造業者顯然成為迄今最大的受惠者。

光是上周，英特爾就宣布在波蘭、德國 、以色列蓋新廠，投資總額逾500億美元。

根據彭博統計，美國、歐盟、日本與印度已經承諾提供逾1000億美元補貼，吸引英特爾、台積電 和美光等業者設廠。

英特爾在歐洲的最大布局為在德國斥資300億歐元（328億美元）建廠，將取得德國提供約100億歐元的補助方案。

英特爾表示，這座馬德堡新廠在初期營建階段預期將創造7000個營建就業機會，以及約3,000個永久高科技工作，並且在整個產業生態體系中創造數萬個額外職位。

知情人士透露，意法半導體和格羅方德（GlobalFoundries）則透過歐盟的晶片法案，取得相當於成本40%的補助。

晶圓代工龍頭台積電則與德國政府進行長期交涉，希望能取得在德勒斯登（Dresden）設新廠多達50%成本的補助，與日本政府提供給台積電的補助相當。台積電與合作夥伴可能會斥資多達100億歐元興建德勒斯登廠。

對晶片業者來說，這些補貼能為日增的成本提供重要避險，對政府而言，這些新設的工廠代表就業機會、基礎建設投資，以及半導體供應鏈安全。不過，砸大錢提供補助的政府也可能面臨納稅人反彈。台積電創辦人張忠謀警告，世界各地政府要在打造國內晶片供應鏈的行動，可能會推高成本，而且仍無法達成自給自足的目標。