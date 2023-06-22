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義大利麵飆漲 挨轟貪婪通膨

編譯陳苓／綜合報導
杜蘭小麥價格走勢。(資料來源:Mintec、FT)
杜蘭小麥價格走勢。(資料來源:Mintec、FT)

儘管國際小麥價格大幅回檔，歐洲部分地區的義大利麵價格仍持續攀升。民眾大為不滿，呼籲調查是否聯合漲價，還有團體呼籲「拒吃義大利麵」，廠商的降價壓力與日俱增。

英國金融時報（FT）報導，過去幾個月整體通膨趨緩，但義大利人的主食--義大利麵，5月價格仍年增14%。Shore Capital分析師布萊克說：「對義大利家庭而言，這簡直是生存危機。」

歐洲其他國家情況相近，英國的義大利麵價格4月大增27.6%，德國大增21.8%，法國大增21.4%。

有鑑於此，義大利麵廠商遭控「貪婪通膨」（greedflation），也就是拿通膨當藉口漲價，以創造超額獲利。義大利消費者團體Codacons說：「實際情況與（製造商）說詞有著天壤之別，義大利麵每月價格的年增幅是目前通膨的兩倍。」

Codacons向當局舉報義大利麵製造商，敦促調查是否合謀操縱價格。另一消費者團體Assoutenti則號召大眾，從下周起拒吃市售義大利麵一周，改用自製麵條取而代之。

法國財長勒梅爾上月便揚言，食品業者若不與零售商談判降價，將動用稅務措施，取回漲價帶給廠商的獲利。

廠商也有話說，指漲價是反映俄烏戰爭帶來的高昂製造成本和投入成本，堅稱定價合理。

歐洲義大利麵的主原料---加拿大杜蘭小麥，價格雖從高峰拉回40%，仍比2021年6月價格起漲前高出18.8%。業者強調，小麥只是眾多波動成本的一項。

義國第四大義大利麵生產商La Molisana執行長法洛更說：「價格居高不下，是因為公司仍在使用在價格高峰期購入的小麥庫存，三、四個月後用完時，價格將降。」

法國施壓出現成效，De Cecco、Barilla、Panzani等用法國小麥生產麵條的業者，承諾7月1日起降價。

然而，美國密西根州立大學的食品經濟學家奧特嘉，不認為會有太多降價行動，主因漲價是整體供應鏈成本提高所帶動。

義大利 供應鏈 密西根州

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