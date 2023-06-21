全球狂蓋半導體廠 美歐日印政府補貼破千億美元

全球狂蓋半導體廠，多國政府大力提供補貼希望晶片業者進駐。圖為晶片製造設備業者艾司摩爾員工進行設備的組裝。（路透）

全球競相興建國內工廠、要戒掉仰賴海外供應商提供關鍵零組件，正促成一股支出熱潮，而迄今最大的受惠者顯然是晶片 製造業者。

就在上周，英特爾已宣布在波蘭、德國 、以色列蓋新廠，投資總額逾500億美元。合併計算，美國、歐盟、日本與印度已經承諾提供逾1,000億美元補貼，吸引英特爾、台積電 和美光等業者設廠。

對晶片業者來說，這些補助金代表對上升中的成本提供重要避險，此時業者們正忙著重塑在全球的製造版圖；對政府而言，這些新設的工廠代表就業機會、基礎建設投資，以及取得半導體供應鏈安全，因為半導體是從汽車、手機到家電等各種產品所必備的。面對俄羅斯入侵烏克蘭、中國大陸長期威脅武統台灣，他們押注在更多國家有更多工廠，可阻絕中斷風險。

英特爾在歐洲的最大布局將是在德國以300億歐元（328億美元）建廠，該公司協商取得德國提供約100億歐元的補助方案。

英特爾表示，在德國馬德堡的新廠在初期營建階段預期將創造7,000個營建就業機會，以及約3,000個永久高科技工作，並且在整個產業生態體系中創造數萬個額外職位。

德國政府和英特爾原先同意的補助金額是68億歐元，但英特爾主張，隨著技術提升、通膨與能源成本上揚，建廠成本已由原估的170億歐元膨脹。如今，德國已經同意提供額外提供30億歐元國家補貼。

另外，知情人士透露，意法半導體和格芯（GlobalFoundries）則透過歐盟的晶片法案，取得相當於成本40%的補助。晶圓代工龍頭台積電則與德國政府進行長期交涉，希望能取得在德勒斯登（Dresden）設新廠多達50%成本的補主，與日本政府提供給台積電的補助相當。台積電與合作夥伴可能會斥資多達100億歐元興建德勒斯登廠。

台積電主管多次談論到在持續分散化之際，營運成本上揚。台積電董事長劉德音在最近的年度股東會上還表示，公司在德國可能面臨人力資源與工會方面的挑戰。

不過，砸大錢提供補助的政府可能面臨納稅人反彈的風險，此時納稅人仍苦於應付激升的通膨與上揚的利率。就連台積電創辦人張忠謀都警告說，世界各地政府要在打造國內晶片供應鏈的行動，可能會推高成本，而且仍無法達成自給自足的目標。

當德國晶片製造商英飛凌（Infineon）為德勒斯登廠取得10億歐元時，德國智庫IFO經濟研究所所長菲斯特警告說，以提供補助來換取本土晶片生產或許並不合理。他在5月時表示：「我的疑慮在於我們付諸大量資金，只稍微增加供應的安全度。即使全部實行，我們仍有80%的晶片靠進口。」