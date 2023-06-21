全球120家企業結盟推「電池護照」 用區塊鏈追蹤碳足跡

本田和福特等120多家全球企業共組的集團，已彙整用區塊鏈技術建立「電池護照」的標準草案。（美聯社）

本田汽車 （Honda）和福特汽車（Ford）等120多家全球企業共組的集團，已彙整用區塊鏈技術建立「電池護照」的標準草案，讓用戶追蹤每顆電池的環境與社會足跡，預定近期公布，希望在這波電動車 決策過程取得領先地位。

本田和福特20日宣布加入「行動開放區塊鏈倡議」（MOBI），其他成員包括日產汽車（Nissan）、馬自達汽車（Mazda）、通用汽車（GM）、Stellantis、寶馬（BMW）、Denso以及伊藤忠。

MOBI已與亞馬遜網路服務（AWS）及日立（Hitachi）合作開發起草一套區塊鏈標準，將用區塊鏈給予每顆電池一組認證號碼，以追蹤整個生產流程，以「電池護照」提供電池供應鏈的數位紀錄，包括採用原料的來源、再生零組件占比、伴隨的二氧化碳排放量、以及人權保護程度等，還能追蹤電動車電池的健全度。

MOBI起草的相關標準草案將在近期公布。汽車製造商通常是以每個電池單位（cell）取得原料，MOBI的目標是追蹤每個電池單位的生產，以計算每顆電池的碳足跡，並且計劃即時追蹤電池狀態，以預測需要維修或更更換的時間點。

歐盟已決定2026年起電池須附上這類數位文件，美國和印度也正在考慮各自的採用方善，促使業者競爭相關決策的領導地位，MOBI將敦促歐盟執委會和其他國家採用其標準。

德國福斯和西門子（Siemens）等業者已成立對手集團Catena-X，也正在起草電池護照的標準。Catena-X理事、思愛普（SAP）汽車業全球副總裁表示，電池護照將是循環經濟的重要元素。

各國想實施電池護照制度有兩個原因，包括環境和經濟安全戰略。歐洲議會6月決定2026年推出電池護照，以提高電池原料新回收標準的執行成效，而且鋰和鎳等電動車電池重要金屬只能在少數國家找到，因此提高相關材料的循環使用，被視為強化電池供應鏈的關鍵之一。