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星國新創生態系成亞洲重鎮

編譯簡國帆、季晶晶／綜合報導
新加坡新創公司生態系規模超越中國上海與日本東京，首度進入前十名。（路透）
新加坡新創公司生態系規模超越中國上海與日本東京，首度進入前十名。（路透）

最新產業報告顯示，新加坡新創公司的生態系規模，已超越上海與東京，首度與矽谷、紐約及倫敦等其他新創重鎮一同列入前十名，進一步鞏固其在亞洲新創公司與創投重鎮的地位。

據美國研究機構Startup Genome「2023年全球新創生態系報告」，矽谷仍是全球最大新創生態系，紐約和倫敦維持並列第二，洛杉磯從去年的第六名爬升到第四，以色列台拉維夫排名從去年第七升到第五。

北京排名從去年的去年的第五滑落到第七，但新加坡從去年的第18竄升到第八，擠下上海；首爾從去年的第10降至12名，東京下滑到第15。這份報告評估全球290個生態系、350萬家新創公司，但未把台灣納入評比。

根據報告，新加坡有約4,000家科技新創公司、以及400多家創投業者。目前擁有18隻獨角獸，遠高於全球各地平均的四隻，以親商的環境與蓬勃發展的數位經濟，吸引跨國新創和事業。

報告還指出，亞洲2022年創投資金從創紀錄的2021年銳減31%，降至700億美元，雖然中國在亞洲新創生態系仍居主宰地位，但印度正迅速竄起，邦加羅爾－卡納塔克生態系的全球排名進步兩名，和澳洲雪梨並列第20。

新加坡 矽谷 北京

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