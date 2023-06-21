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印度股市市值躍全球第四

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合報導
印度股市截至上周五總市值為3.4兆美元，僅次於美國、中國和日本。（路透）
印度股市截至上周五總市值為3.4兆美元，僅次於美國、中國和日本。（路透）

在外資追捧之下，印度股市的市值已超過英國和法國，躍居全球第四。

日經新聞報導，據QUICK FactSet統計，截至上周五（16日），印度股市總市值為3.4兆美元，在全球僅次於美國、中國大陸和日本，如今占主要全球股市總市值3.3%。

日本三井住友德思資產管理公司的產品專家三牧洋介說：「因重新評估偏重美國科技股的取向，且對中國經濟復甦步調存疑，印度成為少數投資人可以按成長潛力來買進股票的標的。」

印股的主要大盤Sensex指數16日和19日連創盤中歷史新高，但19日收盤因為獲利回吐轉跌。

績優股Nifty 50指數16日也創下新高。從3月底到6月19日，這兩個指數分別漲了7%和8%。

中國經濟復甦腳步不如預期，已波及亞洲其他地區的股市。3月底以來，印尼股市下跌2%，而泰國和香港股市分別下跌3%和2%。

截至5月底公布的年度業績顯示，企業獲利強勁，也進一步推升印股的表現。

印度主要汽車製造商風神鈴木在3月止的年度營收和淨利都創新高，需求激增抵銷半導體短缺帶來的影響。自3月31日以來，這支股票上漲了16%。塔塔汽車同期間大漲逾30%，因獲利表現強勁。印度消費者收入增加，帶動高檔車銷量。

跨國企業也密切關注印度，既視為重要的消費市場，也成為重新調整供應鏈的去處。印度正在迅速成為企業從中國轉進的選擇。

今年4月，蘋果（Apple）第一家直營門市在印度開張。蘋果供應商鴻海也擴大在印度的製造版圖。

這些直接投資有助於印度吸引更多資金。據印度國家證券存管局報告，外資在印度股市3月出現買超，而5月買超規模增至4,383億盧比（約53.5億美元），幾乎是4月的四倍。截至上周五，6月買超金額為1640億盧比。

由於面臨經濟和地緣政治風險，投資人顯然不太願意加碼中國股市，轉而投向印度股市以求安全。

印度Sensex指數走勢。（資料來源:彭博資訊）
印度Sensex指數走勢。（資料來源:彭博資訊）

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