業者壓力增 南韓晶片製造商傳請求美國「無限期豁免」對中出口管制

韓國先驅報引述消息人士報導，三星、SK海力士等南韓晶片製造商已要求美國延長出口管制豁免，而華府很快就會做出決定。 （路透）

南韓 媒體19日引述產業人士報導，南韓晶片 製造商已請求美國政府，考慮對中國的出口管制方面給予「無限期豁免」，因為在美中競爭加劇情況下，業者面臨與日俱增的壓力。產業觀察家說，華府可能很快就會做出決定。

韓國前鋒報報導，三星電子和SK海力士（SK hynix）等南韓半導體製造商，已遞交獲驗證的終端用戶授權請求給美國商務部 ，希望允許業者出口美國製造的設備，到在中國的工廠。

這項計畫的目的，是要透過一般許可程序，允許美國出口商輸出經指定的品項，給事先獲得批准的實體，而非個別多次申請許可，進而減輕業者的許可負擔。在美國對中國實施制裁之前，這兩家南韓的晶片製造商一直被列入獲驗證的終端用戶授權名單。

消息人士說，南韓國內的晶片製造商已努力尋求美國豁免出口管制、或更長的寬限期。

去年10月，美國商務部對中國實施全面的先進晶片相關出口限制。美國當局對在中國經營重要晶片廠的三星和SK海力士，提供了一年的豁免，允許這些南韓晶片製造商無需取得進一步的許可，便能進口工具。

西方媒體報導，美國商務部主管工業及安全事務的副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）日前在一場半導體產業聚會上說，美國政府的目的是要延長給予在中設廠的台韓晶片供應商豁免。

產業觀察家表示，美國可能很快就此事做出決定，因為美國的半導體設備製造商需要在大客戶（例如南韓晶片製造業者）的中國工廠規劃前，先生產設備。