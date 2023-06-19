全球景氣低迷 越南下半年失業率恐續攀

全球消費緊縮連帶影響越南的就業市場。調查顯示，越南10類行業的招募需求大幅下滑，受薪階級生活愈來愈困難，有機構預測，越南今年下半年的失業率還會繼續上升。 （Getty Images）

全球消費緊縮連帶影響越南 的就業 市場。調查顯示，越南10類行業的招募需求大幅下滑，受薪階級生活愈來愈困難，有機構預測，越南今年下半年的失業率還會繼續上升。

官媒越南通訊社（VNA）報導，人力資源服務公司Navigos Group近日公布訊息指出，今年5月底就業市場繼續困難重重，包括旅遊、餐飲和飯店、紡織品和鞋類、建築和房地產、物流、銷售客服等10類行業的招募需求明顯下滑。

Navigos Group表示，2023年前幾個月，國際和越南國內市場經濟形勢未出現任何積極的訊號，在全球經濟觸底反彈之前，企業將嘗試削減成本保住員工飯碗，但如果形勢不斷惡化，可能會繼續裁員 。

越南民營經濟發展研究委員會「2023年底企業困難與經濟前景調查報告」指出， 2023年最後幾個月裁員潮可能將持續。其中，近9560家受訪企業中約有5200家表示，從即日起至2023年底將裁員5%以上。

越南今年第一季失業率為2.25%，越南勞動榮軍與社會部之前在第15屆國會會議上表示，今年前幾個月，越南有8644家企業不得不裁員，約占企業總數1%，其中外資企業占27.4%、非國有企業占72.18%。

越南勞動榮軍與社會部解釋，企業裁員主要原因為全球景氣不振，企業難以尋找和開發國外市場。