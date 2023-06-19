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分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

與中國連動性降低 對亞洲新興市場是福非禍

人民幣沒起色 與中經濟密切相關的韓元和澳元風生水起

編譯季晶晶／綜合外電
韓元和澳元本季表現可望分居亞太貨幣排行榜冠亞軍。圖為澳元。（美聯社）
韓元和澳元本季表現可望分居亞太貨幣排行榜冠亞軍。圖為澳元。（美聯社）

中國著手加強刺激經濟，未能提振人民幣，不過，與中國經濟相關度高的貨幣躋身區域排行榜的前列，而且看來漲勢還將擴大。

與中國有強勁出口往來的南韓澳洲，本季貨幣表現可望分居亞太排行榜冠亞軍。韓元漲勢尤受矚目，因為它在今年前三個月表現最差。不過，中國的經濟刺激政策對這兩種貨幣取得出色表現可能僅能發揮有限作用。

澳新銀行外匯策略師John Bromhead說：「我們對中國刺激措施是澳元重大利多抱持謹慎看法。目前的投資刺激措施是為了促進國內消費，而不是進行大規模基礎設施。總體而言，這些政策對鋼鐵的需求較低，因此對鐵礦石和澳元的提振有限。」

韓元和澳元上漲有其他驅動因素。

Bromhead認為，澳洲央行本月意外升息是推動澳元上漲的主要催化劑，「市場對澳洲央行現金利率的峰值預期已從3.85%調高到4.5%，這是澳元的大利多」。他預計澳元兌美元匯價年底前升到70美分。截至周五，澳元兌美元本季上漲近3%至0.6885美分。

輝達的「井噴式」預測則嘉惠韓元，因為外國投資人投入資金到亞洲科技股，尤其是南韓和台灣。全球基金本季凈購買40億美元南韓股票，可能還有更多資金流入，一些分析師仍然認為亞洲晶片製造商的股票很便宜，儘管上個月出現反彈。

法國農業信貸銀行香港分行資深新興市場策略師Eddie Cheung說：「圍繞AI的樂觀情緒上升，韓元轉向極快，這是受到資金流入急升推動。另有報導說，南韓企業將股息匯回國內，這為韓元提供更多支持。」他預計韓元短期內的表現將繼續優於其他國家。

韓元兌美元匯價今年前三個月下跌2.8%，但本季反彈2.3%至1,272.35。

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