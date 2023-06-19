全球投資ETF資產已創下歷史新高10.32兆美元

ETF規模達到新里程碑，是此金融商品成功的「見證」。（路透）

隨股市反彈和資金持續湧入，全球投資指數股票 型基金（ETF）的資產規模已刷新歷史紀錄，達到10.32兆美元，超越2021年底在俄烏戰爭和全球通膨高漲之前創下的高峰10.26兆美元。

顧問公司ETFGI 管理合夥人富爾（Deborah Fuhr）說：「投資人對ETF的認同和偏好仍然很強，市場走勢已將ETF業推向新高。」富爾說，ETF規模固然得益於今年市場反彈，但達到新里程碑是ETF產品成功的「見證」。

ETF規模創新高之際，美國主要股價指數標普500指數仍較2002年初新高紀錄低了7％，MSCI AC世界指數也仍較高峰低了9％。而富時世界國債指數較2020年底的高峰低了23％。

與其他基金相比，ETF也表現較佳。譬如，據美國投資公司協會（ICI）統計，美國共同基金規模4月止為23.5兆美元，比2021年底的27兆美元低了12.8％。

大多數ETF和共同基金相似，廣泛持有股票、債券或商品期貨合約組合，不過也有一些新型交易工具投資加密幣或衍生品等替代資產，或槓桿布局單一證券。不過，ETF在證券交易所交易，提供日常的流動性，且通常比共同基金更透明、更便宜，在美國更具有節稅效益。

根據ETFGI統計，全球ETF已連續48個月呈淨流入，富爾說：「沒有其他產品達到此境界。」

VettaFi研究主管羅森布魯斯（Todd Rosenbluth）說：「這表明ETF的韌性，且已成為很多投資人投資組合的核心部分。」

在美國，ETF資產達到7.27兆美元，相較2021年底為7.21兆美元。在歐洲的規模為1.62兆美元，高於上一次高峰1.6兆美元。不過，像在日本，ETF規模仍低於高峰。

去年股市下跌、在美國註冊的共同基金流失創新高1.1兆美元之際，投資人在美國上市的ETF中仍淨投入6,090億美元。