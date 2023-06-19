我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平見布林肯 稱雙方取得進展達成共識「這很好」

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

全球投資ETF資產已創下歷史新高10.32兆美元

編譯劉忠勇／綜合外電
ETF規模達到新里程碑，是此金融商品成功的「見證」。（路透）
ETF規模達到新里程碑，是此金融商品成功的「見證」。（路透）

隨股市反彈和資金持續湧入，全球投資指數股票型基金（ETF）的資產規模已刷新歷史紀錄，達到10.32兆美元，超越2021年底在俄烏戰爭和全球通膨高漲之前創下的高峰10.26兆美元。

顧問公司ETFGI 管理合夥人富爾（Deborah Fuhr）說：「投資人對ETF的認同和偏好仍然很強，市場走勢已將ETF業推向新高。」富爾說，ETF規模固然得益於今年市場反彈，但達到新里程碑是ETF產品成功的「見證」。

ETF規模創新高之際，美國主要股價指數標普500指數仍較2002年初新高紀錄低了7％，MSCI AC世界指數也仍較高峰低了9％。而富時世界國債指數較2020年底的高峰低了23％。

與其他基金相比，ETF也表現較佳。譬如，據美國投資公司協會（ICI）統計，美國共同基金規模4月止為23.5兆美元，比2021年底的27兆美元低了12.8％。

大多數ETF和共同基金相似，廣泛持有股票、債券或商品期貨合約組合，不過也有一些新型交易工具投資加密幣或衍生品等替代資產，或槓桿布局單一證券。不過，ETF在證券交易所交易，提供日常的流動性，且通常比共同基金更透明、更便宜，在美國更具有節稅效益。

根據ETFGI統計，全球ETF已連續48個月呈淨流入，富爾說：「沒有其他產品達到此境界。」

VettaFi研究主管羅森布魯斯（Todd Rosenbluth）說：「這表明ETF的韌性，且已成為很多投資人投資組合的核心部分。」

在美國，ETF資產達到7.27兆美元，相較2021年底為7.21兆美元。在歐洲的規模為1.62兆美元，高於上一次高峰1.6兆美元。不過，像在日本，ETF規模仍低於高峰。

去年股市下跌、在美國註冊的共同基金流失創新高1.1兆美元之際，投資人在美國上市的ETF中仍淨投入6,090億美元。

投資 指數 股票

上一則

福島核汙水威脅逼近 南韓進口日水產量大減三成

延伸閱讀

美國務院：布林肯今日4時30分會見習近平

美國務院：布林肯今日4時30分會見習近平
會王毅 布林肯強調美中應「負責任地處理競爭」

會王毅 布林肯強調美中應「負責任地處理競爭」
福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國

福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國
搶在拜登競選前… 白宮盼促成11月拜習會

搶在拜登競選前… 白宮盼促成11月拜習會

熱門新聞

德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

2023-06-17 15:41
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

2023-06-17 14:05
甲骨文創辦人艾里森。根據彭博億萬富豪指數12日最新排名，艾里森淨資產首次超越比爾蓋茲，讓他躍升全球第4富。（美聯社）

全球富人榜洗牌「他」首次超越比爾蓋茲 躍升世界第4富

2023-06-13 07:30
聯準會在美東時間14日下午2時（台灣15日凌晨2時）宣布，利率政策按兵不動，符合市場預期，但年底前可能再升2碼。 路透

Fed暫停升息 今年可能再升2碼？道指翻黑 一度跌370點

2023-06-14 14:18

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂