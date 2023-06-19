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歐盟訂再生能源法 占比45%

編譯湯淑君／綜合報導
歐盟敲定歷史性的再生能源法，將把2030年再生能源占比目標提高至45%。 （美聯社）
歐盟敲定歷史性的再生能源法，將把2030年再生能源占比目標提高至45%。 （美聯社）

歐盟27個成員國代表已敲定歷史性的再生能源法，將把2030年再生能源占比目標提高逾三成，同時支持為核能提供更多配額。

歐盟代表批准這套方案，提高再生能源到2030年時占歐盟能源比重的目標提高到45%。回顧2021年，再生能源約占歐盟總能源消費量的22%，這代表未來要達成新目標，不到十年內，再生能源用量必須加倍。

過去數月來，法國等成員國爭取讓核能等非再生燃料豁免，對歐盟再生能源法遲遲不點頭。歐盟代表16日於是同意宣告，「其他非化石」能源來源在「去碳化」議題上扮演的角色等同於再生能源，為核能開了大門。

核能只是「低碳」，並不能再生。但法國和幾個東歐國家宣稱，歐洲在綠能轉型過程中需要氫，而再生能源和核能都能產生氫，歐盟法律應兩樣都支持，也應把核能產生的氫計入再生能源目標。

德國、丹麥、奧地利和盧森堡等國原先都反對在歐盟再生能源法規中肯定「低碳」能源來源，唯恐核能一旦混進再生能源法，有可能影響風力和太陽能等可再生能源投資、妨礙達成氣候變遷目標。

但法國揚言不放行新的再生能源目標，迫使歐盟執委會發布額外聲明肯定核能角色，德國最後也表態支持，終於打破僵局。

這份聲明指出，執委會承認「再生能源除外的其他非化石能源來源，對決定仰賴這類能源來源的會員國而言，也能促進在2050年之前達成氣候中和」。

這項協議也納入一些豁免條款，以顧及一些成員國各不相同的利益，包括可能容許將某些阿摩尼亞工廠排除在再生燃料目標之外，以及針對氫的生產訂定特別條款。

至於歐洲議會是否會批准最新的調整，此刻尚不明朗。

執委會還說：「達此目標...從某些個案來看，將給工廠帶來高昂的調適成本...某些生產阿摩尼亞的工廠就是這種情況。」

歐盟 德國 綠能

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