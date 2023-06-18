抗通膨 英國和土耳其央行本周將升息 土國將升逾一倍

為對抗通膨，英國與土耳其的央行本周料將升息，前者預計調升1碼，將利率推至15年最高；後者可能一口氣將利率調高46碼至20%。圖為英格蘭銀行大門外。（美聯社）

為對抗通膨，英國與土耳其的央行 本周料將升息，英國央行預估將調升1碼，提高政策利率 至15年最高；土耳其可能一口氣調高利率46碼（11.5個百分點）至20%，為兩年多來首度升息。

英格蘭銀行（央行）準備在22日（周四）決策會議宣布連續第13次升息，基準利率將攀抵4.75%，原因是通膨意外黏著。央行總裁貝利上周表示，通膨需要「比預期更久時間」才會下降，而且勞動市場「非常緊俏」。

英國4月消費者物價指數（CPI）年增率為8.7%，雖由3月的10.1%回落，但跌勢不如市場預期的8.3%。英國政府將在21日（周三）公布5月CPI數據，預料年增率將為8.5%。

投資人上周押注，今年英國央行可能會把利率升至高達6%，將創2000年以來最高，也遠高於美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）預期到達的水準。

另外，根據路透訪調，在總統厄多安降息 導致土耳其出現生活成本危機後，土國央行準備政策大轉彎，預料在22日舉行的決策會議宣布2021年3月以來的首次升息，將政策利率大舉調高1,150個基點（46碼），由目前的8.5%陡升至20%，為2019年中以來最高。甚至有經濟學家預測，土國政策利率將在年底升至30%

土國央行在2021年後期將其政策利率由19%調降至8.5%，因為自稱是利率「敵人」的厄多安實施非正統經濟政策，以成長、投資和出口為優先。但在通膨上升情況下，這波降息造成了貨幣危機，連帶又助長通膨，去年升至85.5%的24年高點。土國央行為穩定里拉匯價已耗盡了外匯。

厄多安在上月贏得第三個總統任期時面臨經濟動盪，任命獲市場高度評價的希姆塞克（Mehmet Simsek）為財政部長，並指派美國前第一共和銀行共同執行長艾爾康（Hafize Gaye Erkan）為央行總裁。這些重要的財金人事任命升高了市場對土耳其將放棄其非正統政策的預期，這些政策導致里拉自2018年以來貶值逾 80%。

隨著通膨趨緩及本幣佛林特（forint）匯率回穩，匈牙利央行繼上次降息4碼後，可能在20日的決策會議再度降息4碼，關鍵1天期存款利率將由目前的17%降至16%。