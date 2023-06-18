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全球最低企業稅協議第一大支柱 正搖搖欲墜

編譯任中原／綜合外電
全球所得稅制改革兩大支柱之一正搖搖欲墜。（美聯社）
全球所得稅制改革兩大支柱之一正搖搖欲墜。（美聯社）

路透報導，全球所得稅制改革兩大支柱之一正搖搖欲墜，主因全球獲利前100大跨國企業的徵稅權如何分配問題受到美國國內政治的干擾。

全世界約140國已於去年達成全球最低企業稅協議，計劃於明年開始實施稅改，以阻止字母公司或亞馬遜等跨國企業將盈餘做帳到低稅率國家。

這項協議主要是針對美國的數位科技巨擘，其中第一大支柱是對這些跨國大企業在營業地獲得的約2,000億美元盈餘，重新劃分徵稅權。第二大支柱則是終結各國間的低稅率競賽，使年營收超過7.5億歐元（8.2億美元）的企業必須依照全球一致的15%稅率繳稅。

國際財政協會產業論壇主管、稅務律師巴尼斯表示，「第一項支柱的前途顛簸得多，事實上到最後很可能會失敗」。

各國原本希望今年7月能簽署一份更高層次的新跨國條約，作為重新分配徵稅權的必要作法。但官員們現在表示，這項希望現在已相當渺茫。即使各國能夠在7月敲定條約細節，且20國集團（G20）在9月峰會簽署這項條約，但由於美國共和黨強力反對，而民主黨對此事也不熱衷，因此美國國會很難通過條約。

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