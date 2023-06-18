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逼近疫前水準 國際航空協會展望：今年航空旅客量料大增28%

編譯林奇賢／綜合外電
國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅客將暴增28.3%至43.5億人次，恢復到接近2019年新冠疫情爆發前的水準。（路透）
國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅客將暴增28.3%至43.5億人次，恢復到接近2019年新冠疫情爆發前的水準。（路透）

國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅客將暴增28.3%至43.5億人次，恢復到接近2019年新冠疫情爆發前的水準，亞太航空業者可望受惠於需求急遽復甦。

IATA在最近的報告表示，得益於各國取消防疫邊境管制措施，今年全球航空旅人次將恢復到2019年45.4億人次的96%左右。

以客運收益公里數（RPK）衡量的全球航空旅行需求料將回升。IATA指出，由於亞太各國已取消防疫旅行限制，當地航空公司的需求料將暴增63%，成長最快。

IATA理事長華許（Willie Walsh）表示，中國大陸比預期還快解除防疫管制，有望使中國大陸航空業更快改善獲利能力。

非洲航空公司客運量預估躍增30.1%，中東看增20.8%，歐洲同業有望成長19.6%，北美將增加16.5%。

IATA表示，航空旅行需求看增，將幫助航空業今年淨利超越IATA先前的預測。IIATA預估今年航空業總淨利將達98億美元，是去年12月47億美元預測值的兩倍多；相形下，航空業去年淨損36億美元。

北美航空公司淨利有望成長26.4%至115億美元，歐洲航空公司則可能增加24.4%至51億美元。

不過，一些經濟和地緣政治風險將影響航空業展望。IATA認為，主要央行為對抗通膨而激進升息，帶來經濟衰退的風險，俄烏戰爭的戰情升溫也「可能對全球航空產生負面影響」。

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