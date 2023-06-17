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科技巨擘訓練AI 找上新聞業

編譯陳苓／綜合報導
科技巨擘正與媒體大廠談判，盼能付費使用媒體內容以訓練AI。( 路透)
科技巨擘正與媒體大廠談判，盼能付費使用媒體內容以訓練AI。( 路透)

科技巨擘正與大型媒體談判，盼能就訓練人工智慧（AI）科技所使用的內容，達成指標性協議。這些科技業者希望使用新聞內容訓練AI，而且他們願意付費。

英國金融時報（FT）報導，據知情人士說法，OpenAI、Google微軟、Adobe近幾個月會晤了新聞業高層，討論文字型聊天機器人和圖片生成器等AI產品，使用新聞的版權問題。這些人士透露，新聞集團（News Corp）、紐約時報、英媒衛報、德媒Axel Springer均至少與一家科技大廠商討相關事宜。

參與初期談判的人士說，為了開發OpenAI的ChatGPT、Google的Bard等聊天機器人所需的技術，科技公司可能會支付訂閱費，以使用媒體文章。

媒體憂慮AI崛起將威脅自身產業，也擔心OpenAI和Google在沒有協議的情況下，擅用他們的內容。新聞集團執行長湯姆森在國際新聞媒體協會（INMA）上道出業界怒火，他說：「媒體的共同知識財產權遭受威脅，我們應大力爭取補償。」，並說AI「欲讓讀者永不造訪新聞網站，將對新聞業造成致命重創。」

當前有部分討論是要替訓練AI的新聞內容研議定價模式。

業界主管透露，出版商討論的價碼之一，是每年500萬美元到2,000萬美元。

Axel Springer是德國畫報（Bild）和世界報（Die Welt）的母公司，執行長德夫納會見了AI大廠Google、微軟、OpenAI。

他說他的優先選項是打造類似音樂界的「量化」模式；廣播電台、夜店、串流媒體每次播放歌曲時，都須付費給唱片商。但AI業者未揭露使用的媒體內容，若採此種作法，科技公司將須改變作法。

德夫納說，科技大廠每年付費以無限量使用媒體內容，是「次佳方案」，小型或地區新聞業者較難使用此種模式。

媒體分析師安德絲說，現在相關談判非常複雜，網路上可公開取得的文章，充斥厭女情節和種族主義，用這種數據訓練出來的聊天機器人，將不具可信度。

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