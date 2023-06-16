台灣精品快閃炫風襲捲吉隆坡 展現優質生活形象

「台灣精品時尚文青快閃店」16日在大馬開幕，由模特兒手持台灣精品走秀揭開序幕。（中央社）

「台灣精品時尚 文青快閃店」今天在大馬開幕，不僅有國際知名藝術家Red Hong Yi（康怡）現身分享具有台灣元素的創作，台灣企業也發表精品故事，展現台灣精品即為優質生活的代表形象。

「台灣精品時尚文青快閃店」由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦，今天下午在馬來西亞誠品生活吉隆坡首店舉行，由模特兒身著大馬知名服飾品牌KANOE，並手持台灣精品走秀揭開序幕，吸引逾百名大馬媒體及消費者駐足體驗。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比致詞表示，「台灣精品時尚文青快閃店」開幕，顯示台灣與馬來西亞不僅擁有追求創新、品質和卓越的共同價值觀，也超越貿易和商業的關係，為科技與藝術的深入交流鋪路，有利雙邊未來合作。

外貿協會行銷業務處處長李文鉦表示，「台灣精品時尚文青快閃店」集結14家獲獎企業應用科技觀點開發的25件創意產品，隨著後疫情 時代來臨，生活與消費型態都已轉變，經過3年疫情洗禮日益著重生活品質、健康環境及更優質的生活營造。台灣產業優勢主要是在科技產業的研發與製造，這也使台灣精品能將專業科技應用到日常生活中，是現代人朝優質生活邁進的首選。

參與「台灣精品時尚文青快閃店」業者也向大馬訴說自身的精品故事。「闊腦」公司強調擁有全球第一個利用氣壓調節高度、不需電池的「枕上人」智控平衡枕，有全球首創的獨家巧思。

「紙綸科技」介紹兼具高科技及美感的前衛紙相機，機身外殼材質及顏色都有特別的設計與講究，利用台灣文創軟實力與光學科技優勢，兼具環保、收藏、時尚及教育等特色。

其他如「極山」公司以世界首創23.5度傾斜漂浮物理原理研發的漂浮自立筆，獲多項國際專利及國際設計大獎；「聯創達」結合多領域技術開發、獲德國2022iF設計獎及2021金點設計獎的BeanBon咖啡 烘豆機。

「鴻辰通訊」通過歐盟CE認證的穿戴式負離子空氣清淨器；「歐萊德」100%綠色產品-咖啡因麥拉寧養髮液，從原料設計生產運送所有細節堅持環境友善等，都是以專業科技硬功夫為基礎，結合時尚、創意及科技應用的傑作。

值得一提的是，「台灣精品時尚文青快閃店」也特別與大馬「不用畫筆創作的著名藝術家」Red Hong Yi （康怡）合作，她善於運用生活中諸如免洗筷、咖啡、襪子及茶包等材料，創作有趣的藝術作品，並分享具有台灣元素的創作，意寓台灣科技與大馬文藝創意的結合，為文青世代帶來更多啟發、創意和靈感。