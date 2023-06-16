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台灣精品快閃炫風襲捲吉隆坡 展現優質生活形象

中央社／吉隆坡16日專電
「台灣精品時尚文青快閃店」16日在大馬開幕，由模特兒手持台灣精品走秀揭開序幕。（中央社）
「台灣精品時尚文青快閃店」16日在大馬開幕，由模特兒手持台灣精品走秀揭開序幕。（中央社）

「台灣精品時尚文青快閃店」今天在大馬開幕，不僅有國際知名藝術家Red Hong Yi（康怡）現身分享具有台灣元素的創作，台灣企業也發表精品故事，展現台灣精品即為優質生活的代表形象。

「台灣精品時尚文青快閃店」由經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦，今天下午在馬來西亞誠品生活吉隆坡首店舉行，由模特兒身著大馬知名服飾品牌KANOE，並手持台灣精品走秀揭開序幕，吸引逾百名大馬媒體及消費者駐足體驗。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比致詞表示，「台灣精品時尚文青快閃店」開幕，顯示台灣與馬來西亞不僅擁有追求創新、品質和卓越的共同價值觀，也超越貿易和商業的關係，為科技與藝術的深入交流鋪路，有利雙邊未來合作。

外貿協會行銷業務處處長李文鉦表示，「台灣精品時尚文青快閃店」集結14家獲獎企業應用科技觀點開發的25件創意產品，隨著後疫情時代來臨，生活與消費型態都已轉變，經過3年疫情洗禮日益著重生活品質、健康環境及更優質的生活營造。台灣產業優勢主要是在科技產業的研發與製造，這也使台灣精品能將專業科技應用到日常生活中，是現代人朝優質生活邁進的首選。

參與「台灣精品時尚文青快閃店」業者也向大馬訴說自身的精品故事。「闊腦」公司強調擁有全球第一個利用氣壓調節高度、不需電池的「枕上人」智控平衡枕，有全球首創的獨家巧思。

「紙綸科技」介紹兼具高科技及美感的前衛紙相機，機身外殼材質及顏色都有特別的設計與講究，利用台灣文創軟實力與光學科技優勢，兼具環保、收藏、時尚及教育等特色。

其他如「極山」公司以世界首創23.5度傾斜漂浮物理原理研發的漂浮自立筆，獲多項國際專利及國際設計大獎；「聯創達」結合多領域技術開發、獲德國2022iF設計獎及2021金點設計獎的BeanBon咖啡烘豆機。

「鴻辰通訊」通過歐盟CE認證的穿戴式負離子空氣清淨器；「歐萊德」100%綠色產品-咖啡因麥拉寧養髮液，從原料設計生產運送所有細節堅持環境友善等，都是以專業科技硬功夫為基礎，結合時尚、創意及科技應用的傑作。

值得一提的是，「台灣精品時尚文青快閃店」也特別與大馬「不用畫筆創作的著名藝術家」Red Hong Yi （康怡）合作，她善於運用生活中諸如免洗筷、咖啡、襪子及茶包等材料，創作有趣的藝術作品，並分享具有台灣元素的創作，意寓台灣科技與大馬文藝創意的結合，為文青世代帶來更多啟發、創意和靈感。

駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智指出，大馬是東協第3大經濟體，擁有持續上升的國內消費，2023年經濟成長率預期可達到4%至5%。馬來西亞有近700萬華人，約占總人口21%，由於華文教育成功，且赴台升學人數頗多，對台灣文化、電視節目或產品相當有熟悉感。

「台灣精品時尚文青快閃店」16日在大馬開幕，圖為駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表...
「台灣精品時尚文青快閃店」16日在大馬開幕，圖為駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比（右7）、外貿協會行銷業務處長李文鉦（右6）、馬來西亞對外貿易發展局處長奈姆（Naim Abdul Rahman，右8）和與會台灣業者等人合影。（中央社）

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