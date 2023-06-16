埃及提案加入金磚國家 志在以非美元貨幣貿易

埃及已提交加入金磚國家（BRICS）的申請案。（路透）

埃及已提交加入金磚國家（BRICS）的申請案。面對2011年埃及革命以來的經濟困境、美元收入下滑，埃及成為金磚國家的最新加入者，志在與多個成員國以非美元貨幣 進行貿易。

2006年，巴西、俄羅斯 、印度 和中國四大主要新興市場國家共同成立「金磚四國」（BRIC，取名自4國英文國名開頭字母）。這些國家的共同點為領土面積大、人口眾多，且都是開發中國家。

金磚四國隨著經濟快速成長，不僅被認定具有巨大的發展潛力，對國際間的影響力也與日俱增。2011年，南非加入後，名稱定為金磚國家（BRICS）。

儘管金磚國家一開始並非官方聯盟，但經過數十次的會晤和高峰會後，在加強金磚國家廣泛經濟機制方面，仍具有高度吸引力和共同利益。金磚國家內部貿易在 2022年達到1620億美元，引起多國關注。

金磚國家目前最受人矚目的一項倡議是將貿易轉移到替代貨幣支付機制，埃及對此心有戚戚焉。俄羅斯駐開羅大使波里森柯（Georgy Borisenko）在接受俄羅斯塔斯社（TASS）採訪時說，埃及渴望加強與俄羅斯的經貿合作。

今年6月2日，金磚五國外長在開普敦舉行會談，南半球有12國希望加入金磚國家的外交官員也出席會議，埃及是其中之一。

去年12月，埃及政府先宣布會加入金磚國家的新開發銀行（New Development Bank,NDB）。今年1月，埃及國會議員對上述倡議表示歡迎，稱可幫助受危機打擊的國家減少對美元的依賴和需求。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今年3月正式核准埃及加入新開發銀行，並在董事會中獲得投票權。

金磚國家新開發銀行的作用是要制衡美國、國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）三大霸權。而在新開發銀行中持有股權，則是讓埃及成為金磚國家正式成員的必經之路。

埃及目前正努力提振陷入困境的經濟。埃及自2011年革命後，因觀光客大幅減少，使旅遊業美元收入急劇下滑；也因埃及大量依靠進口，使商品價格節節攀升。最近外國投資者又撤出約200億美元資金。

去年埃及經歷了幾波貨幣貶值、長期外匯短缺，銀行換不出美元給貿易商，導致進口商品遲遲進不了埃及，繼而使本地通貨膨脹率迅速擴大。許多商品，尤其是民生用品，在短短數月間連漲1至2倍，甚至更高。

去年6月第14屆金磚國家高峰會上，成員國討論以替代支付體系和儲備貨幣為目標，逐步發展非美元金融體系，以擺脫對美元的依賴，並發展金磚國家共同支付體系（金磚支付）。這些主題對埃及正中下懷。

埃及現正尋求使用當地貨幣來支付其從印度、中國和俄羅斯進口貿易的解決方式。隨著越來越多的國家加入金磚國家，對結算國際貿易時捨去美元不用的呼聲也越來越高。埃及成為金磚國家經濟體的最新加入者，志在與多個成員國以非美元貨幣進行貿易。

目前正式申請加入金磚國家的還有阿拉伯聯合大公國、阿根廷、阿爾及利亞、巴林、印尼、沙烏地阿拉伯和伊朗。埃及此時加入金磚國家，隱含世界秩序的變化可能會比原本想像的更快。