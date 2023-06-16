小摩警告 全球股市面臨1500億美元的季底再平衡賣壓

小摩估算，全球大型基金管理業者預料將在6月底前出售約1,500億美元的股票，以重新平衡資產組合。（美聯社）

摩根大通（小摩）警告，近來強彈的股市未來幾周將面臨一股強大逆風：全球大型基金管理業者預料將在6月底前出售約1,500億美元的股票 ，以重新平衡資產組合

全球股債在表現同步好幾季後，小摩以潘尼葛佐格魯為首的分析師團隊分析師指出，MSCI世界指數本季來報酬率為5.4%，彭博全球整體債券 指數的同期報酬率是負1.4%。

不過，主權財富基金和退休金 基金等機構投資人的季底平衡投資組合行動，將有利債券，締造2021年第4季以來轉向債券的最大規模再平衡資金流，這個調整可能導致全球股市下跌3%~5%。

退休金基金等機構投資人每月和每季會確認市場部位，以確保符合嚴格的「股六債四」配置限制，由於股市本季以來的表現優於債券，因此投資組合經理人需要降低減股票部位，以達成長期目標。

小摩計算，全球最大退休金基金、日本規模1.5兆美元的政府退休投資基金（GPIF），將必須出售370億美元的股票，才能回到資產配置目標。規模1.3兆美元的挪威石油基金可能把180億美元從股票轉到債券，瑞士央行可能出售價值約110億美元的股票。

管理8.5兆美元資產的美國確定提撥制計畫，也可能必須把1,850億美元的股票轉換為債券，不過這些基金的在平衡速度通常會慢一到兩季。