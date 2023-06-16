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地表最有錢2富豪碰面 馬斯克將與阿諾特共進午餐 地點曝光

編譯陳苓／綜合外電
馬斯克將與LVMH執行長阿諾特在法國巴黎科技展的場邊共進午餐。（路透）
馬斯克將與LVMH執行長阿諾特在法國巴黎科技展的場邊共進午餐。（路透）

地表最有錢的兩名超級富豪：特斯拉創辦人馬斯克與LVMH執行長阿諾特，16日將在法國巴黎科技展的場邊共進午餐。

彭博資訊報導，馬斯克和阿諾特分別是世界第一、二大富豪，據彭博億萬富豪指數，兩人名下資產合計高達4,260億美元。投資人大賣精品股，讓馬斯克近來擠下阿諾特，重奪全球首富頭銜。

阿諾特向法國新聞節目Quotidien公布了午餐會計畫。消息人士透露，阿諾特的長子安東也會出席。

LVMH擁有路易威登（Louis Vuitton）和迪奧（Christian Dior）等奢侈品品牌，也是推特、Instagram、TikTok等社群媒體的主要廣告商。馬斯克去年收購推特後業績下滑，他延攬前NBCUniversal廣告主管雅卡理諾（Linda Yaccarino），改善推特與品牌業者的關係。

馬斯克16日下午還將在法國巴黎的科技創新展覽會（VivaTech）發表演說。VivaTech是廣告商陽獅集團Publicis Groupe與LVMH旗下的回聲報（Les Echos）共同舉辦的年度活動。台灣經濟部長王美花13日起率團訪問法國八日，主要目的地也是VivaTech，為台灣館開幕式揭幕。

馬斯克 推特 社群媒體

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