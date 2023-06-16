ECB升息1碼 暗示繼續緊縮

ECB未來幾個月可能繼續推升利率。（路透資料照片）

歐洲央行 （ECB）15日將基準利率 再提高1碼（25個基點），並表示為了對抗通膨，該行史無前例的升息 行動還沒結束，未來幾個月可能繼續推升利率。總裁拉加德在會後表示，7月「非常可能」再度升息。

由於預測顯示通膨將「在很久時間內維持很高」，拉加德清楚指出，15日的升息行動可能不會是最後一次。她並表示，目前完全沒有討論到暫停升息，也沒有開始考慮這樣做，「因為我們有工作要做」。

ECB一如預期連續第八次升息，將存款利率上調至3.5%，為逾22年來最高。不到一天前，美國聯準會（Fed）在連續10次升息後宣布利率按兵不動。

歐洲央行已在一年內將借貸成本提高了4個百分點，升幅是有紀錄以來最大，但利率觸頂現在顯然已近在眼前，決策官員的辯論，正在慢慢轉向利率需維持在當前水準多久時間。

該行的管理委員會在聲明中說：「未來的決策，將確保歐洲央行的關鍵利率將達到足夠約束的水準，以達成通膨及時重返2%的中期目標，而且只要有必要將會維持在這些水準。」

官員們還證實，將從7月起停止對3.2兆歐元（3.5兆美元）資產購買計畫的到期債務進行再投資，這是5月政策會議上提出的另一項緊縮舉措。

歐元區6.1%的通膨率已遠低於去年秋天的兩位數，經濟衰退加上大宗商品價格大幅下跌，將在今年底前迅速冷卻物價漲勢。

但勞動市場仍然緊張，名目工資成長迅速，潛在物價壓力（尤其是服務價格）似乎仍居高不下。

這就是許多決策官員不排除7月升息原因，而且幾乎所有決策者都表示，他們對9月持開放態度。