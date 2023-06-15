亞洲拚淨零碳排 晶片製造商也奮力轉向綠能

亞洲晶片製造商正尋求兼顧滿足市場需求和減碳。（美聯社）

英國金融時報（FT）報導，隨著台灣與南韓 等亞洲晶片 製造大國都已提出淨零碳排目標、晶片需求，台積電和南韓三星 電子等亞洲晶片製造商正尋求兼顧兩者，在滿足需求之際，也努力轉向綠能。

國際能源總署（IEA）和世界經濟論壇（WEF）都認為，聰明且數據驅動的能源系統，是達成淨零談判目標的關鍵，但位居這些乾淨科技核心的晶片，卻有龐大碳足跡。

哈佛大學2020年發布的一份研究顯示，在電子裝置中，晶片製造業的排碳量最大，還高於能源消耗。以用水為例，一座晶圓廠每天會使用上萬噸立方公尺的水，每立方公尺的水透過運輸和純化，創造超過10公斤的碳排放。

近年晶片需求暴增，也意味著製造商使用更多能源，排碳量也隨著晶圓廠擴張而增加，意味著在業者趕忙建立產能，碳足跡卻也擴大。

這個問題在亞太最明顯，南韓和台灣是多數先進晶片製造商坐落之處，但兩國也都已設定2050年前淨零碳排的目標，因此各自的半導體巨擘都須縮減碳足跡。台積電來自自有營運和採購能源的碳排量約為1,000萬噸，與整個台北市差不多，南韓三星電子2021年的碳排量為1,560萬噸。

對亞洲晶片廠來說，在建置產能已滿足暴增需求的同時，全力衝刺再生能源已是優先要務。

擴大使用再生能源，似乎是晶片製造商邁向減碳的最明顯路徑。台積電2021年耗電量中，只有9%來自再生能源。

但這在亞洲仍是個艱困任務。台灣幾乎所有能源都是來自化石燃料，南韓也有約三分之二，綠色和平組織的報告更指出，台韓大型晶片製造商的氣候承諾也都不符合巴黎氣候協定的目標：把全球暖化幅度限制比工業化時代前高攝氏1.5度。

儘管如此，台積電、三星電子及SK海力士等業者都已宣布2050年所有能源都要來自再生能源，這可望進一步提振兩大成長技術：綠色氫能和貯能系統。

氫氣也是晶片廠的關鍵環節，因此取得符合成本效益、又不會排放二氧化碳的綠氫，一直都是製造商的關鍵目標。在歐洲，這個轉型已開始，天然氣業者Linde便供應給英飛凌工廠。

以氫氣為燃料的可能性已激發大量興趣，但難處多於目前多數氫氣都是來自化石燃料，同時伴隨排放大量二演化碳。另一個挑戰在於打造能運輸氫燃料給終端用戶的基礎設施。

在某些情況下，讓已有綠能專業的姐妹公司發揮助益。三星集團的工程部門Samsung C&T已和南韓運輸和營建業者結盟，打造完整的氫能產業價值鏈，從海外的綠氫生產一直到國內配送，並且生產與配送來自氨的乾淨氫能。

但打造基礎設施是個緩慢且成本高昂的過程，因此提高了貯能系統的使用。此時三星電子的另一家姊妹公司便幫上忙，也就是全球貯能裝置大廠三星SDI。