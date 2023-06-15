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歷史經驗不妙…聖嬰現象來襲 恐衝擊今年稻米供應

編譯黃淑玲／綜合外電
印度古瓦哈蒂（Guwahati）外圍的稻田。 （美聯社）
印度古瓦哈蒂（Guwahati）外圍的稻田。 （美聯社）

亞洲生產並消費全球90%的稻米，但今年聖嬰現象將為亞洲帶來更炎熱乾旱的氣候，將考驗目前接近歷史高點的全球稻米庫存。

彭博資訊報導，歷史經驗顯示，稻米產量在聖嬰年都降低，在一些情況下更會顯著減少。美國上周宣布聖嬰氣候型態正式到來，且強度高度可能超過中等水準，聖嬰現象愈強，影響稻米供應的可能性就愈高。

全球第二大稻米出口國泰國，已經因為降雨減少，要求農民減產。泰國稻米出口商協會榮譽主席邱吉亞特（Chookiat Ophaswongse）說：「我們覺得今年會發生的情況是，市場將變成賣方市場。」「（稻米）不會到短缺的程度，但供應一定會減少。」

美國農業部預測，今年全球稻米收成量將持穩在5億1,250工萬噸，但需求增加將導致庫存下滑，預估今年庫存將減少5%至1億7,350萬噸。

稻米進口國家正為此感到擔心，最近幾個月來擴大採購。全球第三大稻米出口國越南的海關數據顯示，越南今年1~4月輸往菲律賓的稻米年增40%，到中國的稻米出口量也爆增逾70%，來自印尼的訂單更年增近25倍。泰國商務部的資料顯示，泰國的稻米出口也增加18%。

全球最大稻米出口國印度向來高度仰賴西南部的雨季，今年預測將正常降雨，有望支撐產量，然而過去的歷史現實是，聖嬰現象會導致雨量太少，影響農作物收成，推升糧食價格。

泰國 越南 商務部

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