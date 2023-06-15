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控濫用主導地位 歐盟盯Google廣告業務

編譯陳苓／綜合報導

歐盟針對Google利潤最豐厚的業務出招，指控該公司濫用在廣告科技的主導地位，以粉碎競爭，可能會強迫Google出售部分線上廣告業務。

歐盟競爭執委薇斯塔格（Margrethe Vestager）14日在記者會表示，Google偏袒自家廣告交易平台，強化該公司在廣告科技供應鏈的核心地位，並讓Google有能力替服務收取高價。她說：「Google存在於所謂廣告科技供應鏈的幾乎所有層面，我們初步憂慮Google會利用市場地位，獨厚自身的中介服務。這不只可能傷害Google競爭者，也損及發布平台的利益，並提高廣告商的成本。」

歐盟在正式初步結果指出，唯有強制剝離Google的若干服務，才能解決競爭憂慮。歐盟若這麼做，將是首次下令科技巨擘分割業務。歐盟先前已三度控告Google，2017年來合計開罰80億歐元（86億美元）。

薇斯塔格說：「我們很少要求剝離業務，要是發現Google濫用優勢地位，也許會這麼做。」

Google的廣告科技業務成長快速，相關做法面臨更多監督。美國司法部1月用類似理由狀告Google，指控儘管有「普遍的利益衝突」，該公司仍展開系統性行動，試圖藉由掌控高科技工具，取得對數據廣告科技市場的壟斷控制權。

歐盟的反壟斷案件直搗線上廣告的黑箱作業。用戶點擊網頁時，Google會自動計算，替廣告商與網站平台提供廣告空間與價格。線上廣告是Google母公司字母（Alphabet）利潤最高的業務，去年進帳2,250億美元，占總營收的80%。

儘管歐洲的反壟斷罰款最高可達公司全球銷售的10%，但開罰金額很少這麼高，意味對矽谷業者的盈餘衝擊不大。反之，歐洲監管單位堅持採取更嚴格的補救措施，包括改變公司的營運模式，實際施行可能更費力。另外，歐洲也通過大量新法，試圖在科技巨擘完全扼殺競市場爭前出手制止。

Google 歐盟 供應鏈

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