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歐盟緊縮綠色投資標準 限制ESG評等業者權力

編譯簡國帆／綜合外電
歐盟13日發布新準則，緊縮對綠色投資的認定準則。（路透）
歐盟13日發布新準則，緊縮對綠色投資的認定準則。（路透）

歐盟在原始規範引發反彈後，13日發布新準則，緊縮對綠色投資的認定準則，但仍為航空等化石燃料密集產業保留餘地，並將限制銷售環境、社會、和公司治理（ESG）評等業者的權力。

英國金融時報（FT）報導，歐盟13日發布的新標準顯示，航空業若要符合歐盟永續投資準則（又被稱為分類標準），在2030年前，永續航空燃料必須占一架飛機燃料組合的15%，比4月提出的準則高出5%。由農作物和有機廢棄物製成的永續航空燃料，目前只約占飛機燃料的0.05%。

不過，若飛機能以傳統燃料滿足特定節能準則，仍可被列為永續。另一個被認為難以去探化的產業船運業，也將有類似要求。

歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，永續金融不只攸關已在推動綠能企業，重點也包括要幫助想轉型到更環保活動的企業。他說，歐盟之前的分類標準提案遭批「非黑即白」，最新提案也包含讓企業更容易理解如何遵循的指引。

歐盟最新提案的其他調整，包括只允許以生物廢棄物製成的塑膠才算綠色，並且對被認為高風險的化學品使用設定門檻。

擔任歐盟永續金融高級政策顧問的庫茲曼諾瓦（Tsvetelina Kuzmanova）認為，擴大航空與船運業、水資源管理及生物多樣性的分類標準，是「令人歡迎的一步」，但必須植基於科學證據，一些準則「令人遺憾地允許汙染產業照常運作」。

企業團體也持續批評已生效的提案，主張因龐雜的繁文縟節而負擔加重。歐盟執委會也面臨來自環境人士的法律挑戰，奧地利和盧森堡政府也抗議把天然氣和核能納為綠能。

另據路透報導，歐盟的最新草案也禁止ESG評等供應商提供顧問服務給投資人、銷售信評、發展基準指數等，以避免潛在的利益衝突。標普全球公司、穆迪、MSCI及晨星旗下永續分析部門是最主要的ESG績效評等銷售業者。

這些供應商也須受歐洲證券和市場局（ESMA）的監督與授權，違反新規者，罰款可達全年淨營業額的10%。

歐盟 投資 綠能

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