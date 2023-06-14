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南韓打造龍仁半導體聚落雄心 面臨供水考驗

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子計劃在2042年之前斥資300兆韓元，在龍仁興建五座先進晶片廠。（路透）
三星電子計劃在2042年之前斥資300兆韓元，在龍仁興建五座先進晶片廠。（路透）

南韓為了維持晶片業競爭力，已提出一項仿效新竹科學園區做法的計畫，將由三星電子主導在京畿道龍仁市打造龐大半導體聚落，卻遭遇一大憂慮：供水問題。

三星電子計劃在2042年之前斥資300兆韓元（2,360億美元）在龍仁興建五座先進晶片廠，並吸引供應商形成超大型半導體聚落，設施預定2026年底前動工。

韓國經濟日報報導，但南韓國內已在擔心這個超大聚落的供水前景。政府則努力緩解這些憂慮，官員表示正在擬定計畫，籌備採購水的基礎設施。

三星電子1日和京畿道開會討論取得工業用水與用電等關鍵議題，並且分析這個半導體聚落每天將需要65萬噸工業用水，是SK海力士在當地另一個晶片聚落每天用水量的2.5倍。

不過，媒體報導指出，環境部反對從京畿道八堂水庫抽取大量用水，表示這座水庫的備用水將不足。

由於這項半導體聚落計畫是形塑南韓經濟的關鍵，國土交通部、環境部及產業通商資源部聯合發布釐清聲明，表示這座聚落的工業用水基建供應正順利進行，「指稱環境部『很難從八堂水庫取水」的說法不實」。

政府聲明指出，環境部已組成水供應工作小組，取得額外水源，確保水供應不致中斷，「龍仁先進系統半導體國家產業園區每天需要65萬噸水，正考慮利用八堂水庫上游的大規模發電設施，擴大八堂水庫的供應量能。此外，環境部計劃整合三星電子現有商業廠址的多餘供水，取得更多水，並且減少汙水，確保供水無虞」。

三星 晶片 南韓

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