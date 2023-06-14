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亞洲需求強 空巴上調未來20年交機展望

編譯陳苓／綜合外電
空巴上調未來20年的交機展望預測，主因為亞洲客戶需求強健。（路透）
空巴上調未來20年的交機展望預測，主因為亞洲客戶需求強健。（路透）

空中巴士（Airbus）14日上調未來20年的交機展望到突破4萬架，主因為亞洲客戶都正擴大機隊，並以用更有能源效率的機種取代舊機，凸顯亞洲未來幾十年將引領全球航空榮景。

空巴在最新版的「全球市場預測」報告表示，未來20年將交付40,850架新機給客戶，高於去年估計的39,490架。報告指出，到2042年時，全球建置機隊規模將提高超過一倍至46,560架，其中23,680架是新增客機，17,170架用於汰換舊機。

報告指出，約80%的新交付機種都將是窄體客機，例如空巴A320neo和波音737 Max，擴增的需求主要來自中國大陸和其他亞洲國家。

空巴說，在2042年前，中國將有9,440架客機，其中85%是窄體客機。中國正在自行研發單走道客機中國商飛C919，以打破空巴和波音的壟斷。

空巴表示，這項預測是基於中期航空運輸成長3.6%情境。這個情境可能面臨來自環境監管和能源供應等阻力，也可能會有「世界秩序更穩定」與進一步鬆綁的助力。

航空業正走出新冠疫情高峰期營運幾乎停擺的窘境，需求激增。空巴說，2023年5月的國內航線運能已高於2019年水準，國際航線運能則恢復到疫前的89%。飛機租賃商阿瓦隆（Avolon Holdings）13日才做出類似預期，凸顯航空業對於恢復成長的信心。

航線 疫情

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