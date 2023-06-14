豐田電池革命 進擊電動車

豐田汽車正在發展全固態電池電動車技術。（美聯社）

為在純電動車 領域急起直追，豐田汽車 目標最快在2027年推出一款配備全固態電池的電動車，將可大幅提升EV續航力並縮短充電時間。這種技術讓汽車充飽電後，續航里程比現在增加一倍以上。

日經新聞報導，豐田近期在靜岡縣一座研究基地進行簡報時透露上述計畫，預料全固態電池電動車技術將在2027年或2028年商業化。

固態電池的壽命一直是阻礙這項技術邁向商業可行性的一大問題，而豐田表示已克服這項難題。

如果掃除了發展量產產能的下一個障礙，可能會重塑電動車版圖。

豐田技術長中島宏樹表示：「我們發現高品質的材料。我們將跟上世界其他地方的步調，一定會把它投入應用。」

固態電動車電池可在10分鐘內充飽電，讓車輛續航里程達1200公里，是傳統鋰離子電池的2.4倍。

不過，固態電池的電極會在一次次的充電過程中反覆膨脹與收縮，導致電極最終與固體電解質材料分離，損害電池。目前的固態電池頂多只能充電幾百次，遠遠不如市場上電動車電池必須能充電數千次的表現。

豐田是固態電池領導者，擁有超過1000項專利。在2020年，豐田測試一款安裝固態電池的電動車原型車，該公司尋求在2025年之前把這種電池安裝到油電混合車中。

豐田計劃最終開發出一種固態電池，充電不到十分鐘能行駛約1500公里。

豐田希望利用固態電池來衝刺電動車事業，該公司去年在全球僅賣出2萬輛電動車，期望在2026年年銷量可擴大至150萬輛、2030年達350萬輛。

同時間，豐田也在提升鋰離子電池的性能，最快在2026年推出新一代電動車，充電20分鐘後可行駛約1000公里。