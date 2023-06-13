三星電子本月起加入周休三日行列 但有這些條件

三星電子正加入推動周休三日的企業行列。（路透）

南韓三星 電子正加入推動周休 三日的全球企業行列，以反映執行董事長李在鎔強調公司文化與治理彈性的願景，不過也有設定一些條件。

韓國經濟日報引述產業人士的話報導，三星電子從本月起，將讓非工廠員工每個月周休三日一次，裝置解決部門（DS）與裝置體驗（DX）的所有員工，都能選擇在公司每月發薪日（21日）當周，從周五開始休假。DS稱這個周五為「家庭日」，DX曾稱之為「開發日」。

不過，只有每月工時達到160~168小時要求的員工，才能要求周休三日，當然員工也能選擇不休假，要上班。三星電子工會已在今年稍早的薪資協商中，同意公司每月周休三日一次的提案。

此舉符合李在鎔聚焦於企業文化以留才的呼籲。周休三日已成為全球企業愈來愈常見的選項，讓員工有更多選擇工時以改善工作生活平衡的自由，從而提高生產力，在世界各地的試驗期間，也獲得勞資正面回饋。

產業人士透露，隨著周休三日更加風行，三星電子已評估這個選項兩到三年。南韓新創公司和資訊科技業者也已加入這股潮流，希望能搶到技能嫻熟的工程師，特別是千禧世代和Z世代都重視工作與個人生活之間的平衡。

三星電子的資料顯示，該公司40%的員工都是這類年輕人，也已呼籲公司採行周休三日。SK海力士、CJ ENM以及Kakao遊戲公司都已採行局部周休三日制。

不過，三星是否會擴大實施周休三日到一整個月、是否會更多南韓大企業跟進，仍待觀察。南韓國會2018年通過一項法案，勞工目前每周工時限制為52小時，包含標準工時40小時、以及加班12小時，但新政府已提出改革方案，允許勞工每周最多可加班29小時，提高每周工時上限到69小時。