不只美西 加拿大西岸港口勞工也通過支持罷工

若加國西岸港口勞工罷工，影響的最大港口是溫哥華港。（路透）

在美國西岸港口勞資糾紛爭議未解之繼，國際碼頭和倉庫工會（ILWU）的加拿大 工會以超過99%的贊成票，壓倒性通過支持發動罷工 。若真的罷工，將在21日前提出72小時的罷工通知，意味最快的罷工日期為24日，可能影響溫哥華和魯伯特王子港（Prince Rupert）作業，衝擊北美西岸港口運作。

CNBC報導，ILWU加拿大部門在與卑詩省海事雇主協會（BCMEA）的21天冷靜期期間，於9~10日舉行罷工投票，最後99.24%成員支持罷工。加拿大聯邦海事調解局（FMCS）3月28日介入協商，加拿大政府正指派兩位調停人監督這場討論。

可能受罷工影響的最大港口是溫哥華港。加拿大溫哥華弗雷澤港務局（VFPA）的數據表示，加國約90%的貨物貿易都會行經溫哥華港。但這也可能影響美國貿易。美國約15%的輸出入貨櫃也會透過溫哥華港，而美國每年約2%的跨國裝載貨櫃都行經溫哥華港。

魯伯特王子港貿易發展與不動產副總裁Brian Friesen指出，該港約三分之二的貨櫃進口，都是透過鐵路運輸前往美國市場。

據估算，加拿大西岸港口每年處理價值近2,250億美元的貨物，透過鐵路運輸的品項包括許多消費者產品，例如服飾、電子產品和家用物品。

在這兩座港口有三條一級鐵路營運，包括「股神」巴菲特執掌波克夏旗下的伯靈頓北方聖大菲鐵路公司（BNSF）、加拿大國家鐵路（CN）以及加拿大太平洋公司（Canadian Pacific）。

這場罷工威脅出現之際，正值美國西岸港口的勞資緊張升高，促使加拿大船運業者把貨物貿易轉向鄰近的西雅圖 港，但西雅圖港的營運也受到怠工行動的大幅影響，

航商、卡車及鐵路營運商的供應鏈憂慮都居高不下，巴拿馬運河水位低，更難把貿易路線轉向東岸港口，也加劇物流者的規劃困境。