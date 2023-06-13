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全球製造業 面臨三大衝擊

編譯季晶晶／綜合報導
經濟前景黯淡，全球製造業與需求減弱搏鬥。（路透）
經濟前景黯淡，全球製造業與需求減弱搏鬥。（路透）

經濟前景黯淡，從美國到歐元區甚至亞洲，全球各地的製造業者都在與需求減弱搏鬥。

CNN報導，以全球而言，摩根大通全球製造業採購經理人指數顯示，製造商樂觀情緒降至12月以來最低。凱投宏觀（Capital Economics）全球經濟學家柯提斯在報告中說，「產業前景仍然黯淡，特別是新出口訂單急降。」

根據S&P Global最近公布的調查報告，美國工廠的5月新訂單全面下滑，而疫情初期大幅膨脹的未消化訂單能撐多久並不明朗。ISM的調查也顯示，上月美國製造業是連續第七個月萎縮，且加速下滑。這可能是美國持續放緩的開始。

歐元區製造商同樣不妙，根據S&P Global的調查，5月工業生產、新訂單和未消化訂單都萎縮。中國大陸也不見得有多好。5月的財新製造業採購經理人指數（PMI）有所改善，但進口進一步萎縮，出口年減7.5%，是1月以來最大降幅。

製造業需求疲軟的主因包括：各國取消防疫限制後，消費者支出重新轉向服務；央行升息導致銀行收緊放款，給商品生產者帶來麻煩；以及中國大陸重新開放後反彈不盡如人意，由它負起重振全球經濟成長大任的可能性正在下滑。

RBC美國財管事業資深投資組合策略師賈瑞特森說：「全球對商品的需求不足，因為從商品轉向服務的速度加快，這就是為什麼開始看到服務業（的PMI）回升。大家對中國大陸重新開放寄望很深，但這種期待未能實現。」

製造業巨擘3M的執行副總裁兼財務長和轉型長帕托拉瓦拉上月說，「消費電子裝置需求大幅下降」重創該公司電子業務 。3M兩個月前宣布全球裁員6,000人的計畫。

全美製造商協會日前發布的調查顯示，受訪的美國製造商有67%對公司的未來抱持樂觀態度，但比率是2020年第3季以來最低。製造商目前面臨的最大挑戰是挽留優質勞工、國內經濟疲軟，以及不利的商業環境。

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