日本生產者物價增幅兩年來最小 企業成本壓力減輕

日本生產者物價的增幅在5月減緩至近兩年來最低，顯示通膨壓力減弱。（路透）

日本 生產者物價的增幅在5月減緩至近兩年來最低，顯示通膨壓力減弱。

日銀12日公布，日本5月生產者物價指數 （PPI）年比上揚5.1%，寫下2021年6月來最小增幅，而且低於經濟學家預估的5.6%，也較前月的5.8%增幅放緩。

這數據顯示企業的成本壓力逐漸減輕，尤其是與去年相比。日本5月PPI月比則出現三年來最大下滑幅度。

農林中金綜合研究所首席經濟學家南武志表示：「企業將成本轉嫁給消費者的情況將延續至夏季，但可能會在9月或10月就達到最終階段。」

飆高的商品價格與疲弱日圓在去年夏季推高了日本的進口成本，在經過一段時間後，愈來愈多企業把成本轉嫁給消費者。

這股趨勢帶動日本通膨率在今年稍早攀抵40年高點，直到日本政府開始提供電力費用的補貼。

日銀12日公布的報告顯示，電力與石油 產品價格下跌，原因是原物料進口價格下滑。這樣的發展大致符合日銀認為物價很快將開始緩和的最新看法。日銀總裁植田和男屢屢維持他認為通膨會在本年度下半年大幅減緩的看法。

不過，南武志表示，日銀可能會在7月的展望報告中修正物價預估，「貨物價格正接近高峰，但服務業的價格將繼續上揚一些，反映較高的勞力成本與人力短缺。」