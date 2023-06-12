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金磚替代貨幣？ 人民幣3原因難取代美元

編譯黃淑玲、高詣軒／綜合報導
專家認為人民幣仍難以撼動美元主導地位。（路透）
專家認為人民幣仍難以撼動美元主導地位。（路透）

巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等金磚集團國家外長日前在南非開普敦舉行會議，討論使用替代貨幣取代美元議題，但沒有明確結論。「商業內幕」引述專家報導，人民幣無法自由兌換等原因，使其仍難挑戰美元地位。

金磚國家外長會議討論此問題，主要是憂心萬一遭遇類似俄羅斯所受到的制裁時，要如何因應。南非外長潘道爾說，金磚國家希望確保不會無端成為制裁的受害者，有些國家沒有捲入導致制裁的紛爭，卻因受制裁國家產生的次級效應蒙受池魚之殃。

俄羅斯因入侵烏克蘭而受到西方廣泛制裁，近來和中國貿易使用更多人民幣結算。然而，「商業內幕」引述倫敦諮詢公司TS Lombard首席中國經濟專家格林指出，至少有三個原因，讓人民幣難以在國際間取代美元。

不願開放貨幣自由化

北京一向實施「資本管制」控管匯率和資本進出，維繫金融穩定。格林指出，中國央行過去十年來推廣人民幣動作謹慎，力求不干擾金融安定，因此不太可能打亂現狀。

中國認為資本管制是獨立、主權貨幣政策的前提，但這意味中國不會希望人民幣完全自由化。格林認為，中國目標並非把人民幣推向主導地位，而是讓人民幣對亞洲等地貿易夥伴的影響力提高，削弱美元在部分地區的龍頭地位。

無法承受經常帳赤字

美元雖占領導地位，代價卻是美國要面對「經常帳赤字」，原因出在全球對美元的需求，高過美國的進口需求，所以須面對赤字攀升。美國作為世界主要儲備貨幣發行國，國家預算和經常帳赤字因此比多數國家嚴重。

中國雖身為世界第二大經濟體，仍無力如美國般承受長期赤字。格林認為，若無重大結構改革，以中國政治經濟條件，無法向全球供應充足的人民幣資產。

全球外匯儲備美元過半

美元當前壓倒性的地位讓其他貨幣難有可乘之機。4月透過「環球銀行金融電信協會」系統的全球支付中，有46%款項由美元支付、32%由歐元，人民幣僅占2.3%。

另外根據國際貨幣基金（IMF）資料，在2022年第四季，美元占了全球外匯儲備的54%，歐元占20%，人民幣只占2.5%。

這意味著在儲備資產上，並不存在太多選擇。格林分析，地緣政治和中國的經濟影響力，將持續推進人民幣在貿易和外匯儲備的分量，而人民幣更廣受國際使用，「但美元並沒有受到威脅」。

貨幣 俄羅斯 南非

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