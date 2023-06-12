20國想加入 金磚今年將變大？
「金磚國家」去年在中國的峰會首次提出要增加更多會員，當時有沙烏地阿拉伯等13國正式請求加入，另外至少七國表示有興趣參加。金磚五國本月初在南非開普敦舉行外長會議，沙國、阿聯、埃及等非會員國外長應邀參加，並已討論沙國入會案。金磚國家究竟有何吸引力，運作現況又是如何？
五成員國 占全球人口的42％
2001年，美國投資銀行高盛經濟學家歐尼爾看到巴西、俄國、印度和中國的經濟成長前景，取四國英文國名第一個字提出「金磚四國」（BRIC）的投資口號。金磚四國認為若能團結，面對美國主導的國際局勢能更具發言權，於是在2006年聯合國大會場邊，俄羅斯籌辦首次金磚四國外長會議，2009年金磚四國舉行首屆領導人高峰會。2010年南非受邀加入，「金磚五國」（BRICS）成形。
彭博資訊指出，歐尼爾提出「金磚四國」的背景，適逢美國遭遇911恐怖攻擊後，投資市場傾向悲觀，因此他創造「金磚四國」的樂觀投資概念。被點名的巴西（Brzail）、俄國（Russia）、印度（Inida）和中國（China）順水推舟接受這個稱號，四國當時經濟正快速發展，有共同利益和挑戰，也已透過世界貿易組織等平台合作。
金磚五國人口占全球42%，產值占全球23%，貿易量占全球18%。
金磚銀行 以世界銀行為藍本
金磚國家的成就主要在金融層面。2014年，金磚五國同意籌設價值一千億美元的外匯儲備，以便緊急時對彼此借款，以世界銀行為藍本的「新開發銀行」（NDB，簡稱新開行，俗稱金磚銀行）應運而生，自2015年營運以來已批准逾三百億美元貸款，用途包括水利、運輸等基礎建設。
金磚國家預計在今年討論建立共同貨幣的可行性。經濟上，巴西、俄國以天然資源和農產成為中國的貿易夥伴，但中國和印度由於政治角力、邊界爭議等問題，貿易連結較弱。
政治分歧 成為合作一大阻礙
金磚各國在對美關係等重要政治和安全議題上利益分歧，政府體制和意識形態也不同，成為合作的一大阻礙。每年的金磚國家峰會和其他次要會議，雖會做成共同聲明和宣布概略性的協議，但缺乏具體細節。
中國的國內生產毛額（GDP）是其他四國總和的兩倍以上，經濟實力相對雄厚，但人口已超車中國的印度，則扮演制衡角色，例如金磚集團尚未正式認可中國的「一帶一路」倡議，部分原因就在於印度不滿中國在巴基斯坦掌控的爭議領土進行的「一帶一路」基礎建設計畫。
中國則同意印度提議，使金磚成員在新開行持股比例相同，因此並無國家獨占股權，而雖然新開行總部位於上海，初任行長卻是印度人，現任行長則是巴西前總統羅賽芙。
抗衡西方 盼提升國際影響力
中國是2022年金磚國家峰會主辦國，開啟有關成員擴張的對話，盼藉此提升其國際影響力並抗衡西方。今年峰會由南非主辦，南非金磚大使薩克爾表示，成員擴增的提議將是今年8月22日至24日的峰會主要焦點之一。
目前約有20國表達有興趣加入，其中沙烏地阿拉伯、伊朗等13國正式要求加入。其他表明興趣的國家包括阿根廷、阿聯、埃及、印尼等。加入金磚國家組織料可提升外交影響力，並迎來利益豐厚的貿易和投資機會。
另外，金磚國家與廿國集團（G20）等組織類似，代表了冷戰結束以來世界向多極化發展的趨勢，加入金磚集團，有助擺脫美國的影響力。油國組織、上海合作組織、南方共同市場都是這種趨勢的一部分。
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