20國想加入 金磚今年將變大？

中國外長秦剛（左起）、巴西外長維艾拉、南非外長潘道爾、俄國外長拉夫洛夫與印度外長蘇傑生月初在開普敦參加金磚國家外長會議。（美聯社）

「金磚國家」去年在中國的峰會首次提出要增加更多會員，當時有沙烏地阿拉伯等13國正式請求加入，另外至少七國表示有興趣參加。金磚五國本月初在南非開普敦舉行外長會議，沙國、阿聯、埃及等非會員國外長應邀參加，並已討論沙國入會案。金磚國家究竟有何吸引力，運作現況又是如何？

五成員國 占全球人口的42％

2001年，美國投資 銀行高盛經濟學家歐尼爾看到巴西 、俄國、印度 和中國的經濟成長前景，取四國英文國名第一個字提出「金磚四國」（BRIC）的投資口號。金磚四國認為若能團結，面對美國主導的國際局勢能更具發言權，於是在2006年聯合國大會場邊，俄羅斯籌辦首次金磚四國外長會議，2009年金磚四國舉行首屆領導人高峰會。2010年南非受邀加入，「金磚五國」（BRICS）成形。

彭博資訊指出，歐尼爾提出「金磚四國」的背景，適逢美國遭遇911恐怖攻擊後，投資市場傾向悲觀，因此他創造「金磚四國」的樂觀投資概念。被點名的巴西（Brzail）、俄國（Russia）、印度（Inida）和中國（China）順水推舟接受這個稱號，四國當時經濟正快速發展，有共同利益和挑戰，也已透過世界貿易組織等平台合作。

金磚五國人口占全球42%，產值占全球23%，貿易量占全球18%。

金磚銀行 以世界銀行為藍本

金磚國家的成就主要在金融層面。2014年，金磚五國同意籌設價值一千億美元的外匯儲備，以便緊急時對彼此借款，以世界銀行為藍本的「新開發銀行」（NDB，簡稱新開行，俗稱金磚銀行）應運而生，自2015年營運以來已批准逾三百億美元貸款，用途包括水利、運輸等基礎建設。

金磚國家預計在今年討論建立共同貨幣的可行性。經濟上，巴西、俄國以天然資源和農產成為中國的貿易夥伴，但中國和印度由於政治角力、邊界爭議等問題，貿易連結較弱。

政治分歧 成為合作一大阻礙

金磚各國在對美關係等重要政治和安全議題上利益分歧，政府體制和意識形態也不同，成為合作的一大阻礙。每年的金磚國家峰會和其他次要會議，雖會做成共同聲明和宣布概略性的協議，但缺乏具體細節。

中國的國內生產毛額（GDP）是其他四國總和的兩倍以上，經濟實力相對雄厚，但人口已超車中國的印度，則扮演制衡角色，例如金磚集團尚未正式認可中國的「一帶一路」倡議，部分原因就在於印度不滿中國在巴基斯坦掌控的爭議領土進行的「一帶一路」基礎建設計畫。

中國則同意印度提議，使金磚成員在新開行持股比例相同，因此並無國家獨占股權，而雖然新開行總部位於上海，初任行長卻是印度人，現任行長則是巴西前總統羅賽芙。

抗衡西方 盼提升國際影響力

中國是2022年金磚國家峰會主辦國，開啟有關成員擴張的對話，盼藉此提升其國際影響力並抗衡西方。今年峰會由南非主辦，南非金磚大使薩克爾表示，成員擴增的提議將是今年8月22日至24日的峰會主要焦點之一。

目前約有20國表達有興趣加入，其中沙烏地阿拉伯、伊朗等13國正式要求加入。其他表明興趣的國家包括阿根廷、阿聯、埃及、印尼等。加入金磚國家組織料可提升外交影響力，並迎來利益豐厚的貿易和投資機會。