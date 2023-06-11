全球鎳供應過剩今年將擴大 因印尼狂蓋冶煉廠

印尼一座鎳冶煉廠正在進行鎳冶煉程序。（路透）

全球鎳供應過剩情況今年可能擴大，因為印尼 有更多冶煉廠投產，加入為電動車 電池和不銹鋼產業供貨的行列，這可能抑制鎳價維持低於2022年的紀錄高點。

日經新聞報導，鎳價在去年履攀新高，因俄羅斯入侵鎳生產大國烏克蘭，且市場對用於電動車電池的「一級鎳」需求增加。一級鎳的純度高於二級鎳，後者通常用於製造不鏽鋼。

然而，鎳產量在2022年再度超過需求，分析師表示，因為在印尼的中資冶煉廠迅速提高鎳生鐵與鎳鐵，這些都是不鏽鋼的生產原料，然而，全球經濟減緩，削弱了不鏽鋼需求。

顧問業者CRU集團駐上海分析師Ellie Wang上周在印尼礦業研討會表示，市場2023年將邁向更大的供過於求，2028年之前不會出現供不應求情況。

她表示，由於中國經濟復甦緩慢，全球不鏽鋼產量在今年第1季已連六季下滑，此外，因中國在去年底結束電動車補貼政策，電動車今年來銷售減緩。中國是全球最大不鏽鋼、電動車與電池的生產國與消費國。

不過Ellie Wang認為，隨著中國電動車銷量今年下半年有望回升，鎳需求將上揚並在2027年攀抵430萬噸，高於去年近300萬噸的需求量，因為電池產業將取代不鏽鋼，成為鎳需求最大動力。

CRU預測，基準的倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳合約今年平均價格約每噸23,700美元，低於去年的每噸25,600美元，並且持續下滑，在2026年跌破每噸20,000美元，但「仍高於歷史水準」。

從印尼政府在2020年1月永久禁止鎳礦石出口、推動建立國內加工業與提升價值鏈後，印尼的鎳冶煉廠數量大增。印尼與澳洲並列為全世界最大鎳蘊藏國，個擁有全球五分之一的鎳蘊藏量。

此後，印尼鎳冶煉產業獲得數百億美元投資 ，主要由中國等國帶動。印尼政府近期宣布一項90億美元投資計畫，計畫涵蓋多家企業組成財團的鎳開採到電池開發，這些企業包括瑞士商品交易巨擘嘉能可（Glencore）、比利時電池材料生產商優美科（Umicore）與印尼國營礦業公司Aneka Tambang。

印尼鎳礦業協會秘書長蘭基表示，印尼鎳冶煉廠數量在截至4月已增至62家，相較下，2018年僅15家，此外還有約30家正在興建、50家在規劃階段。

根據美國地質調查局的資料，印尼鎳礦產量去年估計達160萬噸，較2021年成長54%。這占全球總共330萬噸鎳產量的近半數。