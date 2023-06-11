氣候變遷帶來乾旱缺水 泰國產業界憂衝擊出口

氣候變遷帶來乾旱和洪水，對泰國經濟和產業造成影響，產業界憂心因為乾旱而起的缺水會嚴重衝擊農業和製造業，進而影響出口。圖為一名男子在曼谷的公園湖邊散步。（Getty Images）

氣候變遷 帶來乾旱和洪水 ，對泰國 經濟和產業造成影響，產業界憂心因為乾旱而起的缺水會嚴重衝擊農業和製造業，進而影響出口，可能造成今年經濟達360億泰銖（約10.4億美元）的損失。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國工商業暨銀行聯合常務委員會（Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking）之前表示，由於氣候變遷造成的乾旱、洪水及其他極端天氣狀況，今年可能會對泰國經濟造成360億泰銖的損失。

工商業暨銀行聯合常務委員會的成員之一、泰國工業聯合會（Federation of Thai Industries）主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）表示，大家最擔心的是因為乾旱造成的缺水問題，因為這將對農業和製造業產生重大衝擊，恐怕會讓已衰退的泰國出口更惡化，製造商擔心會減少產量進而影響出口。

根據泰國商業部統計，今年第一季泰國出口值為920億美元，比去年同期減少5.2%。

工商業暨銀行聯合常務委員會5月底向總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）請願，要求處理乾旱問題，並表示願意和政府合作減少缺水問題帶來的衝擊。商業界希望政府準備好中長期計畫以確保各項投資計畫特別是在東部經濟走廊（EEC）能夠順利運行。

東部經濟走廊位於曼谷東邊的春武里（Chon buri）、羅勇（Rayong）和北柳（Chachoengsao）3個府，是泰國政府希望讓產業升級並吸引外資的計畫，東部經濟走廊區內主要的產業包括汽車零組件、輪胎及內胎、鋁製產品、鋼製品、石化產品和家用設備等。

張學善說，廠商已備好因應計畫，例如應用新科技監控用水，但長遠來看，要解決乾旱和洪水問題，還是需要由政府扮演主要角色。

張學善表示，泰國工業聯合會向政府提出的建議包括從其他地方引水到東部經濟走廊，並加速完成建設鄰近東部經濟走廊、位於尖竹汶府（Chanthaburi，一譯莊他武里）的水庫，並修改20年水資源發展計畫，以因應未來1到3年的可能乾旱。