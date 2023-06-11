英特爾在德設晶片廠盼政府「補助100億歐元」 德財長拒絕：沒多餘的錢

英國金融時報（FT）報導，德國財長林德納拒絕為英特爾的德國設廠計畫，提供更多資金。（路透）

英國金融時報（FT）報導，德國 財政部長林德納（Christian Lindner）拒絕為英特爾要斥資170億歐元在德國設廠的計畫，提供更多資金，降低雙方達成協議的希望。

英特爾計劃在馬德堡（Magdeburg）興建的晶圓廠，可取得68億歐元的政府支持，但現在該公司希望提高到約100億歐元（107.5億美元），理由是能源和建築成本都增加。這項建廠計畫是戰後德國史上最大單筆外國投資，也被視為歐盟想在2030年前擴大全球半導體市占到20%的計畫關鍵。

林德納上周接受FT訪問時表示，他反對擴大支持，「預算 沒有更多錢了」，「我們正試著鞏固預算，而非擴張」。

報導指出，英特爾希望更多政府支持，已引發德國政府內部的對立。社民黨的總理蕭茲 和綠黨的經濟部長哈貝克（Robert Habeck）據信對提供更多財務支持，抱持開放態度，而且跡象顯示英特爾可能提高現為170億歐元的總投資額，也振奮兩人。

哈貝克等官員認為柏林當局的提供的支持水準，應該要和美國晶片法所提供的520億美元相比擬，但國內一些經濟學家主張補貼是在浪費納稅人的錢，也有人擔心因為晶片業供應鏈複雜，德國想降低對亞洲供應商的依賴只是在做白日夢。

林德納屬於財政鷹派的自民黨，表示他「不是補貼的狂粉」，就算英特爾會提高計畫規模，也會抗拒提高對英特爾的支持水準，「總理和經濟部必須表明這些額外資金的來源」。

之前有說法指出，德國政府有望讓馬德堡晶圓廠享有便宜的電價，協助英特爾。林德納在被問到這個問題時表示，「正在考慮好幾個選項」，內閣還沒形塑為意見，「但以預算來說，我們已到達我們的極限」。

哈貝克的發言人拒絕評論林德納的發言。德國經濟部本月向記者表示，雖然英特爾建廠計畫是政府的「高度優先」，「補貼都是納稅人付的，所以我們…得要謹慎權衡」，任何提供給英特爾的補貼，也必須根據歐盟的國家補貼規範，獲得歐盟的批准。

英特爾拒絕評論林德納的說法，只表示「有一段成本差距，我們正與政府合作商討如何縮縮小」這個差距。

德國政府對英特爾補貼的爭端，也剛好碰上蕭茲內閣對明年預算陷入激辯。林德納已發現有200億歐元的資金落差，並且打算要求除了國防部以外的所有部位，都要對明年支出設定上限、並敦促節省資金，讓其他內閣成員驚駭不已。

相較於前幾任財長，林德納的操作空間小得多。他已承諾維持舉債上限規範，也排除增稅，但經濟衰退已限制稅收，利率升高已推升債息成本，同時慷慨為公務員加薪的協議又提高公共支出。

之前曾任財長的蕭茲已介入試圖化解預算僵局，為總理的罕見之舉。德國財政部表示，蕭茲將和林德納及好幾個內閣部會首長開會，討論各自部門的支出計畫。