涉侵犯人權 美再禁兩中國公司產品進口
美國政府今天以涉嫌侵犯人權為由，禁止進口中國印表機製造商納思達和一家中國化學公司的產品。
美國國土安全部（DHS）表示，在網站上自稱全球第4大的印表機製造商納思達（Ninestar Corp），與新疆中泰化學股份有限公司都因涉入針對中國維吾爾族和其他受迫害團體的商業行為，被排除在美國的供應鏈外。
根據聯合國專家與人權組織統計，近年有超過100萬人被關在中國西部新疆地區的再教育營，主要為維吾爾族與穆斯林少數族群，許多人聲稱受到意識形態的「再教育」訓練及虐待。
中國方面否認所有關於虐待的指控。
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、眾議員史密斯（Chris Smith）及參議員默克利（Jeff Merkley）稱這項行動「給美國公司的供應鏈提供十分明確的指引，因此十分重要」，但也稱「汽車零件、太陽能板、人造纖維、服飾」等強迫勞動的產品，仍持續進入美國市場。
參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，雖然國土安全部今天宣布懲罰更多有不良行為實體的舉措值得嘉許，但這仍顯得微不足道，還需要有更進一步行動。
他指出，「拜登政府目前的個案處理方式，為許多仍從奴隸勞動中獲利的公司提供通行證」。
美國國土安全部表示，這些行動是「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）的一環，該案2021年12月簽署立法，禁止在新疆生產，或UFLPA實體清單上公司的產品進口到美國。
目前有22家公司在UFLPA實體清單上，國土安全部表示，在UFLPA實施近一年後，他們已經檢查了價值超過13億美元的產品。
納思達與8家在珠海的子公司，以及新疆中泰化學都被新增至UFLPA實體清單。
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