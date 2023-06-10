涉侵犯人權 美再禁兩中國公司產品進口

美國政府9日止進口中國印表機製造商納思達和一家中國化學公司的產品。（中新社）

美國政府今天以涉嫌侵犯人權為由，禁止進口中國印表機製造商納思達和一家中國化學公司的產品。

美國國土安全部 （DHS）表示，在網站上自稱全球第4大的印表機製造商納思達（Ninestar Corp），與新疆 中泰化學股份有限公司都因涉入針對中國維吾爾 族和其他受迫害團體的商業行為，被排除在美國的供應鏈外。

根據聯合國專家與人權組織統計，近年有超過100萬人被關在中國西部新疆地區的再教育營，主要為維吾爾族與穆斯林少數族群，許多人聲稱受到意識形態的「再教育」訓練及虐待。

中國方面否認所有關於虐待的指控。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、眾議員史密斯（Chris Smith）及參議員默克利（Jeff Merkley）稱這項行動「給美國公司的供應鏈提供十分明確的指引，因此十分重要」，但也稱「汽車零件、太陽能板、人造纖維、服飾」等強迫勞動的產品，仍持續進入美國市場。

參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，雖然國土安全部今天宣布懲罰更多有不良行為實體的舉措值得嘉許，但這仍顯得微不足道，還需要有更進一步行動。

他指出，「拜登政府目前的個案處理方式，為許多仍從奴隸勞動中獲利的公司提供通行證」。

美國國土安全部表示，這些行動是「防止維吾爾人強迫勞動法」（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）的一環，該案2021年12月簽署立法，禁止在新疆生產，或UFLPA實體清單上公司的產品進口到美國。

目前有22家公司在UFLPA實體清單上，國土安全部表示，在UFLPA實施近一年後，他們已經檢查了價值超過13億美元的產品。

納思達與8家在珠海的子公司，以及新疆中泰化學都被新增至UFLPA實體清單。