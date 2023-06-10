Lordstown擬對鴻海採法律行動

美電動車新創Lordstown 9日表示，計畫對鴻海採取法律行動，以確保鴻海完成收購該公司近10%股權。 （路透）

新創電動車廠Lordstown Motors 9日表示，計劃對鴻海 採取法律行動，以確保這家台灣代工廠會依約增購持股。

Lordstown在呈交美國證管會（SEC）的文件中寫道，根據本月稍早收到的鴻海來信，公司認為鴻海不大可能會依約完成交易。文件寫道：「（Lordstown）相信鴻海數度違背投資 協定與不誠信模式，對敝公司造成了實質且無可挽救的傷害。」

文件表示，5日收到的鴻海信件聲稱，依據鴻海對投資協定的解讀，不允許因為Lordstown近來的反向分割股票 ，調整購股數量。

Lordstown拒絕接受鴻海的對投資協定的詮釋，已在7日回覆信函中告知此事，並說倘若無法迅速解決，打算透過訴訟落實自身權益。Lordstown 9日在美股早盤漲逾5%，自上月底合併股票至今股價已跌近20%。鴻海並未立即回覆路透的置評請求。

Lordstown先前警告，鴻海投資案出現不確定性，可能會被迫聲請破產。鴻海原本要投資逾1.7億美元，購入接近20%的Lordstown股票。目前鴻海持股高於8%。